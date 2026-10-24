दिवाली से पहले बिहार में फूड डिपार्टमेंट का एक्शन, रेस्टोरेंट- दुकानों पर जांच तेज

बिहार की राजधानी पटना में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, डेयरी, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज्ड पेयजल इकाइयों और ऑनलाइन खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले स्टोर का निरीक्षण किया. जांच के दौरान खराब एवं दुर्गंधयुक्त पनीर, मिठाई, दूध, एक्सपायरी खाद्य सामग्री और अन्य असुरक्षित उत्पाद जब्त कर नष्ट कराए गए.

पटना जिले से लगभग 15,340 लीटर पैकेज्ड पेयजल, 3,456 किलोग्राम मिल्क केक, 155 किलोग्राम गुलाब जामुन, 96 किलोग्राम रसगुल्ला, 170 किलोग्राम मिश्रित मिठाई एवं पनीर सहित अन्य खाद्य सामग्रियों पर कार्रवाई करके नस्ट किया गया है. इसके अलावा मैदा, आटा, मसाले, ब्रेड, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की भी जांच की गई.

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बड़ी मात्रा में पैकेज्ड पेयजल जब्त

पटना के संपतचक, गौरीचक और आसपास के क्षेत्रों में बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित पैकेज्ड पेयजल इकाइयों की जांच की गई. इस दौरान महादेव इंटरप्राइजेज, त्रिवेणी नीर और अन्य प्रतिष्ठानों से बड़ी मात्रा में पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया. कई इकाइयों में बिना लाइसेंस पानी की पैकेजिंग तथा विभिन्न ब्रांडों के लेबल के इस्तेमाल से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं. विभाग ने संबंधित इकाइयों में उत्पादन एवं संचालन बंद कराने के साथ खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला भेजे.

कई प्रतिष्ठानों में मिली साफ-सफाई की कमी

कार्रवाई के दौरान होटल गार्गी ग्रैंड, पाटलिपुत्र एग्जॉटिका, द पनाश, होटल मौर्या और अन्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में रसोई की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के भंडारण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और पानी की जांच से संबंधित कमियां सामने आईं. कुछ स्थानों पर शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे पाए गए, जबकि कई प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी और खराब खाद्य सामग्री मिली. संबंधित प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने के लिए 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया.

3,344 किलोग्राम मिल्क केक और 112 किलोग्राम पेड़ा जब्त

इसी क्रम में पटना की मिठाई दुकानों पर भी कार्रवाई की गई. विजय नगर स्थित संतोष स्वीट्स में 3,344 किलोग्राम मिल्क केक और 112 किलोग्राम पेड़ा जब्त करने का विवरण दर्ज है, जिनका अनुमानित मूल्य ₹5.24 लाख बताया गया है.

वैशाली में 22,992 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त

वही वैशाली जिले में विशेष अभियान के तहत बिना वैध लाइसेंस के संचालित इकाइयों से कुल 22,992 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया, बिदुपुर प्रखंड के दो प्रतिष्ठानों से 328 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य ₹85,280 था. सुपौल में भी 1560 बोतल पैकेज्ड पेयजल पर विनिष्ठ की कार्रवाई की गई.

मुजफ्फरपुर जिले में 105 किलोग्राम पनीर, 22 किलोग्राम गुलाब जामुन और 12 किलोग्राम डोडा मिठाई नस्ट किये गये. शिवहर में 18 किलोग्राम पनीर, एक्सपायरी दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ, जबकि सहरसा में पनीर, सैंडविच, बर्गर, सॉस, चिकन और दूध सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियां जब्त की गईं.समस्तीपुर में 21 लीटर एक्सपायरी दूध और 18 किलोग्राम पनीर नस्ट किया गया.

पश्चिम चंपारण में 72 किलोग्राम खराब पनीर नष्ट

इसके अलावा पश्चिम चंपारण में 72 किलोग्राम खराब पनीर नष्ट कराया गया. सीवान एवं गोपालगंज में एक्सपायरी सॉस तथा अन्य पेय पदार्थों पर कार्रवाई हुई.मुंगेर, पूर्णिया एवं मधेपुरा में खराब मिठाई, केक और बार-बार इस्तेमाल किए जा रहे तेल को नष्ट कराया गया. रोहतास एवं कैमूर में खराब पिज्जा और बेकरी उत्पादों पर कार्रवाई की गई.

वैशाली के हाजीपुर में एक होटल की रसोई अस्वच्छ पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित करते हुए संचालन पर रोक लगाने की कार्रवाई भी की गई.खाद्य संरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर सुधार करने का नोटिस दिया गया. वहीं, दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए तथा 15 खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियोजन दर्ज किया गया. संबंधित प्रावधानों के तहत तीन माह तक कारावास एवं 3 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है.

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर हुई की कार्रवाई

आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, रसोई की स्वच्छता, खाद्य संरक्षा मानकों के अनुपालन और वैध लाइसेंस की जांच की जा रही है. इस अभियान में पटना के प्रमुख होटल, रेस्तरां, मिठाई प्रतिष्ठान, खाद्य निर्माण इकाइयां और पैकेज्ड पेयजल से जुड़े कारोबार विशेष रूप से जांच की गई.

अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 531 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इनमें पटना में सर्वाधिक 87 निरीक्षण दर्ज किए गए. इस दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों से संबंधित कार्रवाई में दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए तथा 15 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन दायर किया गया. मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार के नोटिस भी जारी किए गए हैं.

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