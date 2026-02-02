हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'उठाकर ले जाएंगे', पटना में महिला दरोगा ने युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड

'उठाकर ले जाएंगे', पटना में महिला दरोगा ने युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड

Bihar News: बिहटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में बहस के दौरान महिला दरोगा एक युवक को थप्पड़ मारती नजर आ रही है.

By : शशांक कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 02 Feb 2026 11:49 AM (IST)
पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में एक रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हंगामा हो रहा था, जिसकी सूचना बिहटा थाने को मिली. सूचना मिलते ही महिला दरोगा, पुलिस टीम के साथ मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने पहुंची. इसी दौरान विवाद को सुलझाने के बजाय दरोगा अपना आपा खो बैठीं और उन्होंने वहां मौजूद एक युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. बता दें घटना 24 जनवरी की है.

थप्पड़ मारकर धमकाया- 'उठाकर ले जाएंगे, भाषण देना बंद करो'

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के दौरान महिला दरोगा एक युवक को थप्पड़ मार देती हैं और उसे धमकाते हुए कहती हैं उठाकर ले जाएंगे, भाषण देना बंद करो. मौके पर मौजूद एक होमगार्ड जवान खुले आम खैनी बनाते हुए नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

ड्यूटी के दौरान इस तरह का व्यवहार न सिर्फ नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है, बल्कि इससे पुलिस की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (पश्च‍िमी) भानु प्रताप सिंह ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और महिला दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

वीडियो के आधार पर महिला दारोगा को किया गया निलंबित 

नगर पुलिस अधीक्षक (पश्च‍िमी) भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारते हुए देखा गया. वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच की गई और जांच में यह पुष्टि हुई कि वायरल वीडियो बिहटा थाना का है. पुलिस प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मी को अनुशासन, संयम, सौम्यता औक संतुलित व्यवहार के साथ कर्तव्य निर्वहन का निर्देश दिया जाता है.

उक्त वीडियो में प्रदर्शित व्यवहार इन मूल मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है. वीडियो के अवलोकन और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित महिला पुलिस अवसर निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. आगे की कार्यवाही की जा रही है. 

Published at : 02 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
