पटना डबल मर्डर पर सियासत, RJD बोली- बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं, सदन में भी गूंजा मामला

Patna Double Murder News: एनडीए सरकार पर हमलावर भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये लोग सिर्फ अदला-बदली में लगे रहते हैं. इस राज्य में हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

पटना में बीते रविवार (22 फरवरी, 2026) की रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार पर हमला किया है. साथ ही बजट सत्र के दौरान सदन में भी ये मामला गूंजा. 

बिहार विधान परिषद में आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने दो भाइयों के मर्डर मामले पर सदन में कहा कि घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हो. पीड़ित परिवार को न्याय मिले. सरकार से उन्होंने एक स्पष्ट जवाब मांगा.

'राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहा हर व्यक्ति'

वहीं सदन के बाहर भी डबल मर्डर का मामला गूंजा. आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने इस घटना को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया. कहा कि अब तो हत्या पर हत्या होगी. सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि यह (एनडीए) लोग सिर्फ अदला-बदली करने के फेर में लगे रहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हो तो हमारा गृह मंत्री हो, ये लोग यही कर रहे हैं. यह सरकार लोगों के जान-माल की सुरक्षा नहीं करना चाहती है और ना होगी. हम लोग बिहार में सुरक्षित नहीं हैं. इस राज्य में हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है.

राबड़ी देवी बोलीं- जंगलराज में इस तरह नहीं होता था

आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पटना की कानून-व्यवस्था पर कहा, "आए दिन बिहार में हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है… बिहार में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है... ये सवाल आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए. जंगलराज में इस तरह का नहीं होता था.. रामराज में इस तरह का हो रहा है."

बता दें कि रविवार की रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने गए दो भाई मनीष और मंजीत को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था. घटना में भूमि विवाद का मामला सामने आया है. पिता के अनुसार, 40 साल पुराना मामला चल रहा था. चार-पांच महीने पहले न्यायालय की ओर से इन लोगों के पक्ष में फैसला आया था, लेकिन विरोधी बौखलाए हुए थे. इसी को लेकर घटना का अंजाम दिया गया है.

Published at : 23 Feb 2026 04:35 PM (IST)
