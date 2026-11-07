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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदीपावली-छठ पर फायर और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, इमरजेंसी में इन नंबरों पर करें कॉल

दीपावली-छठ पर फायर और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, इमरजेंसी में इन नंबरों पर करें कॉल

पटना में दीपावली-छठ पर अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हैं. 48 जगह फायर वाहन और 450 से अधिक कर्मी तैनात रहेंगे. आग या आपात स्थिति में इमरजेंसी नंबरों पर कॉल करें.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 07 Nov 2026 07:07 PM (IST)
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दीपावली और छठ पूजा को लेकर पटना जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. त्योहार के दौरान आगजनी और दूसरी आपात घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है. राजधानी के 48 रणनीतिक स्थानों पर अग्निशमन वाहनों की तैनाती की गई है. वहीं, 9 फायर स्टेशनों पर 450 से अधिक अग्निशमन कर्मी मुस्तैद रहेंगे. तंग गलियों में आग बुझाने के लिए 10 स्पेशलाइज्ड वाटर मिस्ट बुलेट भी तैनात की जाएंगी. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें.

जिला प्रशासन ने आगजनी और दूसरी आपात घटनाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. अग्निशमन विभाग के टोल फ्री नंबर 101 और 112 पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है. इसके अलावा विभाग ने 7485805821 और 9031841732 नंबर भी जारी किए हैं.

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जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर 0612-2219234 है. जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810 और मोबाइल नंबर 9031825979 पर भी सूचना दी जा सकती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी घटना की जानकारी तुरंत दें, ताकि समय पर मदद पहुंच सके.

48 जगहों पर अग्निशमन वाहन तैनात

अग्निशमन अधिकारी अभिषेक के मुताबिक, पटना के 48 रणनीतिक स्थानों पर अग्निशमन वाहनों की तैनाती की गई है. बहादुरपुर थाना, सुल्तानगंज, गायघाट, दिनकर गोलंबर, डाक बंगला, सगुना मोड़, रामजानकी मंदिर, गोलापर और आईजीआईएमएस जैसे इलाकों में 24 घंटे वाहन उपलब्ध रहेंगे. पटना में 9 फायर स्टेशन बनाए गए हैं. इनमें लोदीपुर, पटना सिटी, कंकड़बाग, दानापुर, एयरपोर्ट और सचिवालय के 6 शहरी स्टेशन शामिल हैं. इसके अलावा पालीगंज, मसौढ़ी और बाढ़ में भी अग्निशमन स्टेशन हैं.

तंग गलियों में वाटर मिस्ट बुलेट, 52 मीटर की हाइड्रोलिक लैडर

पटना सिटी, कंकड़बाग और मंदिरी जैसे संकरे इलाकों में 10 वाटर मिस्ट बुलेट तैनात की जाएंगी. बड़े अग्निकांड से निपटने के लिए 4000 लीटर का वाटर टेंडर और 12000 लीटर का वाटर पंप भी उपलब्ध कराया गया है. ऊंची इमारतों में आग बुझाने और बचाव कार्य के लिए 52 मीटर की हाइड्रोलिक लैडर की व्यवस्था की गई है.

अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है. चार दिनों तक फायर स्टेशन अधिकारी क्षेत्र में विशेष अभियान चला रहे हैं. घनी आबादी, झुग्गी-बस्तियों, लकड़ी के गोदामों और पटाखा बाजारों में मॉक ड्रिल भी की जा रही है.

अस्पतालों को अलर्ट, एंबुलेंस और डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

त्योहार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. सिविल सर्जन को जिला नियंत्रण कक्ष में कुशल डॉक्टरों की टीम तैनात करने को कहा गया है. जिला और अनुमंडल स्तर पर एंबुलेंस और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और श्री गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल समेत सभी प्रमुख अस्पतालों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. प्रशासन ने लोगों से दीपावली और छठ शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.

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About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Diwali Patna News BIHAR NEWS
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