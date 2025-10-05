पटना: नौबतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, गांव में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस

पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में शनिवार (4 अक्तूबर) की देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया और गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया. मृतक की पहचान 35 वर्षीय भरत कुमार के रूप में की गई है.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इस जघन्य वारदात को गांव के ही अनिल सिंह के पुत्र शिवम् उर्फ लवली ने अंजाम दिया है. गोली लगते ही भरत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उसे पटना एम्स लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में मातम छा गया.

नौबतपुर में आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था मृतक

ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी शिवम् उर्फ लवली पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है. गांव में उससे जुड़े विवाद, झगड़े और मारपीट की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं. लोग बताते हैं कि उसका स्वभाव झगड़ालू था और वह आए दिन किसी न किसी विवाद में उलझा रहता था. इस वारदात ने एक बार फिर नौबतपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही नौबतपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका

पुलिस फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने में जुटी है. हालांकि प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों के बयानों से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और आपसी विवाद की वजह हो सकती है.

वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. कई लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले से आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी होती, तो शायद इस तरह की घटना को टाला जा सकता था.