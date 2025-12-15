पटना: थाने से महज 300 मीटर दूर युवक की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार, पुलिस जांच में जुटी
Patna Crime News: पटना में युवक की हत्या के बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है.
बिहार की राजधानी पटना में सोमवार (15 दिसंबर) की शाम एक अनजान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना आलमगंज थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से आराम से फरार हो गए. सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि पोस्टऑफिस के पास से कारतूस के कई खोखे के साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.
एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.
पटना सिटी के एसपी ने क्या कहा?
पटना सिटी के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया, ''आज (15 दिसंबर) शाम को आलमगंज पोस्ट ऑफिस के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. आसपास जो कैमरे लगे हुए हुए हैं उसे भी देखा जा रहा है.''
युवक की हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं- पुलिस
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, ''मामले की जांच जारी है. किस वजह से ये हत्या हुई है, ये शव के पहचान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. मृत युवक के पास से उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है तो अभी हमलोग पहचान करने में लगे हुए हैं.''
गोलीबारी की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप
स्थानीय लोगों ने बताया कि गोलीबारी की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया और कई लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. पटना सिटी के एसपी परिचय कुमार ने आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और इस वारदात की पूरी जांच की जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL