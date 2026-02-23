पटना: फायर IG सुनील नायक को कोर्ट से राहत, आंध्र प्रदेश पुलिस को नहीं मिली ट्रांजिट रिमांड

बिहार अग्निशमन (फायर) विभाग में तैनात आईजी (IG) सुनील कुमार नायक को पटना सिविल कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा मांगी गई उनकी ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को ठुकरा दिया है. उचित कानूनी दस्तावेजों के अभाव में कोर्ट ने आंध्र पुलिस को आईजी नायक को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी.

आईजी सुनील नायक के वकील ने उनकी गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड की मांग को अदालत में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि आंध्र प्रदेश पुलिस के पास आईजी की गिरफ्तारी का कोई वैध वारंट मौजूद नहीं था. पुलिस के पास इस मामले की अपडेटेड केस डायरी (Case Diary) भी नहीं थी. अदालत ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि विधिसम्मत कानूनी प्रक्रिया और पर्याप्त दस्तावेजों के बिना किसी भी अधिकारी को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सुबह आवास पर हुई थी छापेमारी

इससे पहले, सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम पटना पहुंची और सीधे आईजी सुनील नायक के सरकारी आवास पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया. आंध्र पुलिस पूरी तैयारी में थी कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आंध्र प्रदेश जाया जाए, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया.

क्या है यह हाई-प्रोफाइल मामला?

आईजी सुनील कुमार नायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह पूरा विवाद आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से पूर्व सांसद और मौजूदा विधानसभा डिप्टी स्पीकर के. रघुराम कृष्ण राजू से जुड़ा है:

2021 का विवाद: वर्ष 2021 में तत्कालीन सांसद रघुराम कृष्ण राजू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी (YSRCP) के खिलाफ कथित तौर पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.

हिरासत और मारपीट का आरोप: इन टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और सीआईडी (CID) की टीम ने उन्हें हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर गुंटूर सीआईडी कार्यालय भेज दिया था. राजू का गंभीर आरोप है कि हिरासत के दौरान उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और सत्ता के इशारे पर उन्हें जान से मारने (खत्म करने) की साजिश रची गई.

जुलाई 2024 में दर्ज कराई शिकायत: इसी प्रताड़ना के सिलसिले में उन्होंने हाल ही में जुलाई 2024 में गुंटूर पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

सुनील नायक की भूमिका: बताया जा रहा है कि आईजी सुनील नायक उस समय इस पूरी गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की जा रही है.