हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: फायर IG सुनील नायक को कोर्ट से राहत, आंध्र प्रदेश पुलिस को नहीं मिली ट्रांजिट रिमांड

पटना: फायर IG सुनील नायक को कोर्ट से राहत, आंध्र प्रदेश पुलिस को नहीं मिली ट्रांजिट रिमांड

Bihar News: बिहार अग्निशमन IG सुनील नायक को पटना कोर्ट से बड़ी राहत. वैध वारंट और पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड अर्जी ठुकरा दी है.

By : शशांक कुमार | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार अग्निशमन (फायर) विभाग में तैनात आईजी (IG) सुनील कुमार नायक को पटना सिविल कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा मांगी गई उनकी ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को ठुकरा दिया है. उचित कानूनी दस्तावेजों के अभाव में कोर्ट ने आंध्र पुलिस को आईजी नायक को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी.

आईजी सुनील नायक के वकील ने उनकी गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड की मांग को अदालत में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि आंध्र प्रदेश पुलिस के पास आईजी की गिरफ्तारी का कोई वैध वारंट मौजूद नहीं था. पुलिस के पास इस मामले की अपडेटेड केस डायरी (Case Diary) भी नहीं थी. अदालत ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि विधिसम्मत कानूनी प्रक्रिया और पर्याप्त दस्तावेजों के बिना किसी भी अधिकारी को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सुबह आवास पर हुई थी छापेमारी

इससे पहले, सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम पटना पहुंची और सीधे आईजी सुनील नायक के सरकारी आवास पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया. आंध्र पुलिस पूरी तैयारी में थी कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आंध्र प्रदेश जाया जाए, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया.

क्या है यह हाई-प्रोफाइल मामला?

आईजी सुनील कुमार नायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह पूरा विवाद आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से पूर्व सांसद और मौजूदा विधानसभा डिप्टी स्पीकर के. रघुराम कृष्ण राजू से जुड़ा है:

  • 2021 का विवाद: वर्ष 2021 में तत्कालीन सांसद रघुराम कृष्ण राजू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी (YSRCP) के खिलाफ कथित तौर पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.
  • हिरासत और मारपीट का आरोप: इन टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और सीआईडी (CID) की टीम ने उन्हें हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर गुंटूर सीआईडी कार्यालय भेज दिया था. राजू का गंभीर आरोप है कि हिरासत के दौरान उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और सत्ता के इशारे पर उन्हें जान से मारने (खत्म करने) की साजिश रची गई.
  • जुलाई 2024 में दर्ज कराई शिकायत: इसी प्रताड़ना के सिलसिले में उन्होंने हाल ही में जुलाई 2024 में गुंटूर पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

सुनील नायक की भूमिका: बताया जा रहा है कि आईजी सुनील नायक उस समय इस पूरी गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना: फायर IG सुनील नायक को कोर्ट से राहत, आंध्र प्रदेश पुलिस को नहीं मिली ट्रांजिट रिमांड
पटना: फायर IG सुनील नायक को कोर्ट से राहत, आंध्र प्रदेश पुलिस को नहीं मिली ट्रांजिट रिमांड
बिहार
बिहार विधान परिषद में RJD नेता सुनील सिंह ने पुलिस को बताया 'लिलिपुट', JDU का पलटवार
बिहार विधान परिषद में RJD नेता सुनील सिंह ने पुलिस को बताया 'लिलिपुट', JDU का पलटवार
बिहार
पूरा करिए खाकी का सपना! बिहार पुलिस में 993 पदों के लिए निकली बहाली, देखें डिटेल्स
पूरा करिए खाकी का सपना! बिहार पुलिस में 993 पदों के लिए निकली बहाली, देखें डिटेल्स
बिहार
प्रशांत किशोर को झटका, इस कद्दावर नेता ने जन सुराज को छोड़ा, थामा कांग्रेस का 'हाथ'
प्रशांत किशोर को झटका, इस कद्दावर नेता ने जन सुराज को छोड़ा, थामा कांग्रेस का 'हाथ'
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda’s Wedding Update: कब, कहां और कौन होगा शामिल?
The Long Walk Review: 50 लोगों की खतरनाक दौड़, जहां रुकना मतलब मौत
FY27 में FMCG का Focus Shift – Price नहीं, Volume से होगी Growth | Paisa Live
Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
बस कंडक्टर का बेटा, रामभद्राचार्य के शिष्य... कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा?
कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया केस
बॉलीवुड
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
"मेहमानों से भरे स्टेज से दुल्हन का पर्स उठा ले गया चोर" हाथ की सफाई देख हैरान रह जाएंगे आप
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget