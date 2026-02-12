पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी

पटना सिविल कोर्ट को आज एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही एहतियातन कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करा लिया गया. कोर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सिविल कोर्ट के तीनों गेट बंद कर दिए और किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई. अज्ञात व्यक्ति ने मेल के जरिए धमकी दी है. पूरे भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी है.

इस घटना की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच गई. पूरे कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली जा रही है. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है.

पटना सिविल कोर्ट को 4 दिन में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. आज गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की दो मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. कल भी धमकी मिली थी इसलिए पप्पू यादव की पेशी नहीं हो पाई थी और सुनवाई टल गई थी.

(ये खबर अपडेट हो रही है)