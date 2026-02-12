पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पारिवारिक विवाद में हुई वारदात, भांजा गिरफ्तार

पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में गुरुवार (12 फरवरी) सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. विवेकानंद कॉलोनी मोड़ के पास करीब 10:30 बजे 70 वर्षीय मोहम्मद रईस की गला काटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए.

जानकारी के मुताबिक, हमलावर ने तेज धारदार हथियार चापड़ से बुजुर्ग के गर्दन पर वार किया. वार इतना गहरा था कि गर्दन का पिछला हिस्सा बुरी तरह कट गया. मौके पर ही काफी मात्रा में खून बह गया और मोहम्मद रईस ने वहीं दम तोड़ दिया. घटना बंगाली टोला मोड़ के पास की बताई जा रही है.

भांजे ने की हत्या

मृतक की बेटी शबनम खातून ने बताया कि फुफेरे भाई मोहम्मद अयाज ने हत्या की है. बेटी का कहना है कि उनके पिता के घर से निकलने के कुछ देर बाद अयाज भी पीछे-पीछे निकला था. उसने पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी. परिवार के अंदर चल रहे विवाद को इस हत्या की वजह माना जा रहा है.

पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी

हत्या की सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू की. एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया गया, जो सबूत जुटाने में लगी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वारदात की पूरी तस्वीर सामने आ सके.

DSP ने मामले की दी जानकारी

पटना सिटी के डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगाली टोला मोड़ पर एक शव पड़ा है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान मोहम्मद रईस के रूप में हुई.

प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

इलाके में दहशत का माहौल

दिनदहाड़े हुई इस हत्या से इलाके के लोग सहमे हुए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बेरहमी से हत्या की घटना ने सभी को झकझोर दिया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.