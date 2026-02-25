बिहार में पटना के चाणक्य लॉ कॉलेज के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. मयंक नाम का यह छात्र चाणक्य लॉ कॉलेज में LLM की पढ़ाई कर रहा था. मयंक का शव उसके हॉस्टल रूम में फंदे से झूलता पााय गया. उसे हॉस्टल के कर्मियों ने देखा था.

मंगलवार (24 फरवरी) को छात्र का शव फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद आनन फानन में उसे उतारकर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. बताया जा रहा है कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया था, तो उसकी सांसें चल रही थीं. डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया.

मृतक छात्र के कमरे की छानबीन

मृतक की पहचान रांची के खलाड़ी थाना के रहने वाले मयंक राज के तौर पर हुई है. हॉस्टल के कर्मियों ने यह खौफनाक दृश्य देखने के बाद तुरंत जक्कनपुर थाने को सूचित किया. पुलिस की एक टीम हॉस्टल पहुंची. साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. मयंक के कमरे की छानबीन की गई. आगे की तफ्तीश जारी है.

छात्र के कमरे से एक पत्र, आईफोन, आईपैड, आईडी कार्ड समेत पहचान से संबंधित अन्य डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

मयंक के कमरे में मिले पत्र से अफेयर का खुलासा?

बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन बदहवास हो गए. वे पटना पहुंच गए हैं. परिजनों ने बेटे की मौत पर शक जताया और कहा कि मयंक कभी आत्महत्या नहीं कर सकता. इसकी जांच होनी चाहिए. हालांकि सूत्रों के अनुसार, यह प्रेम प्रसंग का भी मामला लग रहा है क्योंकि मयंक के कमरे से एक पत्र भी मिला है, जिसमें प्रेम प्रसंग का जिक्र बताया जा रहा.

पुलिस अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है और जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद जता रही है. पुलिस टीम एक बार फिर से हॉस्टल पहुंचकर छानबीन करेगी. घटना के बाद से परिवार बेहद परेशान है. परिजनों का रो रोकर कर बुरा हाल है.