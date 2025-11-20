हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: गांधी मैदान बनेगा साहित्य का कुंभ, 5 से 16 दिसंबर तक लगेगा भव्य पुस्तक मेला

बिहार: गांधी मैदान बनेगा साहित्य का कुंभ, 5 से 16 दिसंबर तक लगेगा भव्य पुस्तक मेला

Patna Book Fair: पटना पुस्तक मेला 5 से 16 दिसंबर तक गांधी मैदान में होगा. इस बार मेला चर्चित कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित है. 200 स्टॉल और 300 से अधिक सांस्कृतिक-साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित होंगे.

By : आईएएनएस | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर किताबों और साहित्य के उत्सव का केंद्र बनने जा रही है. गांधी मैदान में 5 दिसंबर से शुरू होने वाला पटना पुस्तक मेला 16 दिसंबर तक चलेगा. सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट (सीआरडी) द्वारा आयोजित इस 41वें पुस्तक मेले को इस बार देश के चर्चित कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित किया गया है. साहित्य जगत में उनकी रचनात्मक उपस्थिति और सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए यह विशेष सम्मान दिया जा रहा है.

सीआरडी पटना पुस्तक मेला के अध्यक्ष और चर्चित साहित्यकार रत्नेश्वर ने जानकारी दी कि इस बार मेले में करीब 300 नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें मुशायरा, कवि सम्मेलन, ज्ञान और गुरुकुल, किताबों पर संवाद, युवा स्वर, स्वास्थ्य-संवाद, कला दीर्घा, जनसंवाद, बच्चों के नाटक, कैम्पस एक्टिविटी और स्कूल उत्सव जैसे कई प्रमुख आयोजन शामिल हैं.

पुस्तक मेले में लगाए जाएंगे कुल 200 स्टॉल

जानकारी के अनुसार, मेले में इस बार देश के लगभग सभी प्रमुख प्रकाशक शामिल होंगे. कुल 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें प्रभात प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, भारतीय ज्ञानपीठ, उपकार प्रकाशन, सेतु प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन, मंजुल प्रकाशन, दिव्यांश पब्लिकेशंस, हिंद युग्म, साहित्य अकादमी और कई अन्य बड़े नाम शामिल होंगे. पुस्तक प्रेमियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा कि वे विभिन्न प्रकाशनों की नई और लोकप्रिय किताबें एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकें.

'वेलनेस ए वे ऑफ लाइफ' पर आधारित होगी मेले की थीम

मेले की इस बार की थीम 'वेलनेस ए वे ऑफ लाइफ' पर आधारित है. इसी थीम पर राष्ट्रीय स्तर का विशेष कार्यक्रम 'स्वास्थ्य-संवाद' आयोजित होगा, जिसका संयोजन डॉक्टर विकास शंकर करेंगे. देश के कई प्रमुख डॉक्टर इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, जीवनशैली और मानसिक कल्याण पर चर्चा करेंगे.

पुस्तक मेले में साहित्यिक पुरस्कारों का भी आयोजन होगा. चर्चित लेखक-संपादक प्रभात रंजन के संयोजन में 'शशिभूषण द्विवेदी सम्मान' प्रदान किया जाएगा. वहीं पटना पुस्तक मेला और पटना लिटरेरी फेस्टिवल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मुशायरा का आयोजन होगा. इसके साथ ही एक भव्य कवि सम्मेलन भी होगा, जिसमें नीलोत्पल मृणाल, चंदन द्विवेदी, रजत, रजनी सिंह अवनी और कुमार अनमोल जैसे लोकप्रिय कवि शिरकत करेंगे.

मेले में प्रदर्शित होगी कलाकारों की विभिन्न कृतियां

जानकारी के अनुसार, मेले का एक और आकर्षण होगा 'बिहार की पहचान' नामक भव्य कला दीर्घा, जिसमें विभिन्न कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित होंगी. बच्चों के लिए हर दिन 'स्कूल उत्सव' का आयोजन होगा जिसमें पटना के स्कूलों के बच्चे गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत करेंगे.

युवाओं के लिए खास कार्यक्रम ‘तेरी मेरी प्रेम कहानी’ आयोजित होगा, जिसे चर्चित किस्सागो डॉक्टर कुमार विमलेन्दु संयोजित करेंगे. इसमें दुनिया की मशहूर प्रेम कहानियां रोचक अंदाज में सुनाई जाएंगी. इसके अलावा 'ज्ञान और गुरुकुल', 'संपादक से संवाद' जैसे कार्यक्रम युवाओं और पाठकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे. साहित्य, कला, स्वास्थ्य और युवा संस्कृति से भरपूर यह मेला इस बार भी पटना की सांस्कृतिक विरासत में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़िए- BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?

Published at : 20 Nov 2025 08:06 AM (IST)
Tags :
Gandhi Maidan Patna Book Fair BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
जनरल नॉलेज
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget