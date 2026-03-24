पटना: कैश एजेंट से दो बाइक सवारों ने की 20 लाख की लूट, पिस्टल की नोक पर दिया वारदात को अंजाम
Patna News In Hindi: प्राइवेट कंपनी में तैनात एजेंट पंकज कुमार दो दिन का कलेक्शन लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया जा रहा था, तभी दो बाइक सवारों ने पिस्टल की नोंक पर लूट लिया.
बिहार के पटना में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में सोमवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने एक मनी कलेक्शन एजेंट से 20 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया. प्राइवेट कंपनी में तैनात एजेंट पंकज कुमार दो दिन का कलेक्शन लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जा रहा था, तभी दो बाइक सवारों ने पिस्टल की नोंक पर लूट लिया.
इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, पंकज कुमार पैसे लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहे थे. तभी दो बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. पीछे से पिस्टल तान दी. पैसों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए. चूंकि कलेक्शन दो दिन का था इसलिए अधिक हो गया था. इस घटना ने शहर में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पुलिस ने शुरू की छानबीन
पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी है. आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है. अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुटी है. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. पुलिस को आशंका है कि अपराधियों ने पहले से रेकी कर घटना को अंजाम दिया. संभव है कि उन्हें पहले से बड़ी रकम की जानकारी थी या एजेंट पर नजर रखी जा रही थी. अधिकारियों ने जल्द खुलासे का दावा किया है.
हालांकि लूट की इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस की सक्रियता पर भी प्रश्नचिंह लगाया है. लोगों की मानें तो लोगों की सुरक्षा राम भरोसे ही चल रही है.
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Source: IOCL