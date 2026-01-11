पटना: कुख्यात अपराधी प्रभात कुमार का पुलिस ने किया एनकाउंटर, अपराधी के पैर में लगी गोली

पटना के बाढ़ में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी प्रभात कुमार के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने अपराधी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. शनिवार (10 जनवरी) देर रात पुलिस को सूचना मिली थी, कि कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अथमलगोला थाना क्षेत्र के धर्मपुरा इलाके में एकत्रित हुए है.

पुलिस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली

जानकारी अनुसार, सूचना मिलते ही अथमलगोला थाना पुलिस और बाढ़ थाना पुलिस सहित कई थानों की पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. इसी दरम्यान अपराधियों ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी प्रभात कुमार पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

घायल अपराधी प्रभात को पहले बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, धरमपुरा गांव में हुई इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने प्रभात कुमार के कुछ अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है.

अपराधी की गिरफ्तारी के बाद जांच में जुटी पुलिस

बता दें कि प्रभात कुमार पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी. उस पर बाढ़ थाना में दो और अथमलगोला थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज है. प्रभात कुमार हथियारों की खरीद-बिक्री में भी संलिप्त रहा है और आर्म्स डीलर के तौर पर उसकी भूमिका की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है.

ये भी पढ़िए- RJD दोहराएगी इतिहास? तेजस्वी की पत्नी राजश्री बनेंगी नयी 'राबड़ी'! BJP के सवाल पर मिला ये जवाब