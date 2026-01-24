हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में अपराधियों के हौसले बुलंद! हत्या के बाद अब पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकी

पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद! हत्या के बाद अब पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकी

Patna News: पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के कारण प्रॉपर्टी डीलर अर्जुन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अभी भी परिवार को धमकाया जा रहा है.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 24 Jan 2026 04:03 PM (IST)
बिहार में जब तीन महीने पहले नई सरकार गठन हुआ था, तो दावा किया गया था कि तीन महीने के अन्दर अपराधियों का राज्य से सफाया कर दिया जाएगा. लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था का हाल राजधानी पटना में हुई घटनाएं ही खोल रही हैं. आलमगंज थाना क्षेत्र की बिस्कोमान कॉलोनी में पहले पिता की हत्या कर दी गयी थी और अब परिवार को धमकाया जा रहा है.

पीड़ित परिवार ने सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों और सरकार से सुर्ख्सा की गुहार लगाईं है. जबकि विपक्ष ने इस मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है, जो तीन महीने मे अपराधियों को बाहर करने का दावा भर रहे थे.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक 18 अप्रैल 2023 को पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के कारण प्रॉपर्टी डीलर अर्जुन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजनों ने मोहल्ले के ही कई लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय यादव समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. लेकिन जमानत मिलने के बाद ये सब बेखौफ होकर इलाके में घूम रहे हैं और परिवार को धमका रहे हैं.

21 जनवरी की शाम को इन अपराधियों ने पीड़ित परिवार के घर पर चढ़कर केस वापस लेने की धमकी दी और जमकर पथराव किया. यह पूरी घटना घर के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. घटना के दो दिन बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराधी और अधिक बेखौफ हो गए.

पीड़ित परिवार दहशत में

पीड़ित भारत भूषण ने बताया कि उनके पिता की हत्या के बाद परिवार लगातार धमकियों का शिकार है. हम डर कर जी रहे हैं. कहीं हमारे साथ भी वैसी ही घटना न हो जाए.  उन्होंने कहा कि परिवार की महिलाएं और बच्चे घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढक लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है. हमेशा यह डर सताता है कि अपराधी कुछ अनहोनी कर दें. भारत भूषण की पत्नी ने कहा कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं. हमेशा डर बना रहता है कि उनके साथ कुछ न हो जाए.

पुलिस ने शुरू की जांच, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं

इस मामले में पटना सिटी एसपी राज किशोर सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार ने शिकायत की है, मामले की जांच चल रही है. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. चूंकि पहले से हत्या का मामला जुड़ा है, लिहाजा हर बिंदु के आधार पर जांच होगी.

Published at : 24 Jan 2026 04:02 PM (IST)
CRIME NEWS BIHAR NEWS PATNA NEWS
