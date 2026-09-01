6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'

राजधानी पटना के गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में दो दिन से धरने पर बैठे छह वर्षीय आदित्य का धरना पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खत्म करा दिया है. पप्पू यादव ने सोमवार (31 अगस्त) की देर रात धरना स्थल पहुंचकर आदित्य और उसकी मां से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

पप्पू यादव बोले- राहुल गांधी मिलने आएंगे

इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि वह राहुल गांधी का संदेश लेकर आदित्य से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी बच्चे से मिलने आएंगे. सांसद ने कहा कि आदित्य के परिवार के साथ कथित तौर पर गलत हुआ है और मामले में न्याय के लिए पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा.

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माता-पिता से मारपीट का लगाया गया आरोप

आदित्य और उसके परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि 25 अगस्त को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बच्चे को हिरासत में लिया था और उसके माता-पिता के साथ मारपीट व बदसलूकी की गई. पप्पू यादव ने कहा कि आदित्य के माता-पिता के शरीर पर चोट के निशान थे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने हिरासत और मारपीट के आरोपों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से बच्चे और उसकी मां को भीड़ से अलग हटाया गया था.

'मेरे माता-पिता को न्याय मिलने तक नहीं हटूंगा'

बता दें कि आदित्य 30 अगस्त से गर्दनीबाग में धरने पर बैठा था. उसका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से उसके माता-पिता के साथ गलत हुआ. वह संबंधित पुलिसकर्मियों के निलंबन और पीएम मोदी को बुलाने की मांग कर रहा था. इससे पहले आदित्य ने बिहार के डीजीपी से भी मुलाकात की थी. धरनास्थल पर लगाए गए पोस्टरों पर लिखा था- 'पढ़ाई और लड़ाई साथ-साथ चलेंगे.' स्थानीय लोगों ने भी बच्चे के समर्थन में धरना दिया.

25 अगस्त के छात्र प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

दरअसल, 25 अगस्त को पटना में छात्रों ने सीएम आवास घेराव का आह्वान किया था. प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव और बैरिकेडिंग तोड़ने की घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था.

इसी प्रदर्शन में पहली कक्षा में पढ़ने वाला छह साल का आदित्य हाथ में तिरंगा और पोस्टर लेकर पहुंचा था. बाद में उसके और उसकी मां को पुलिस वाहन में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया. अब पप्पू यादव ने धरना समाप्त कराते हुए कहा है कि बच्चे और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.

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