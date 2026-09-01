Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'

6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'

पटना के गर्दनीबाग में 6 साल का आदित्य धरने पर बैठा था. उससे मुलाकात कर सांसद पप्पू यादव ने धरना खत्म कराया. उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी पटना के गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में दो दिन से धरने पर बैठे छह वर्षीय आदित्य का धरना पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खत्म करा दिया है. पप्पू यादव ने सोमवार (31 अगस्त) की देर रात धरना स्थल पहुंचकर आदित्य और उसकी मां से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

पप्पू यादव बोले- राहुल गांधी मिलने आएंगे

इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि वह राहुल गांधी का संदेश लेकर आदित्य से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी बच्चे से मिलने आएंगे. सांसद ने कहा कि आदित्य के परिवार के साथ कथित तौर पर गलत हुआ है और मामले में न्याय के लिए पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- GDP पर बोले PM मोदी तो पप्पू यादव ने किया हमला, बोले- 'जो हालात…'

माता-पिता से मारपीट का लगाया गया आरोप

आदित्य और उसके परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि 25 अगस्त को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बच्चे को हिरासत में लिया था और उसके माता-पिता के साथ मारपीट व बदसलूकी की गई. पप्पू यादव ने कहा कि आदित्य के माता-पिता के शरीर पर चोट के निशान थे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने हिरासत और मारपीट के आरोपों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से बच्चे और उसकी मां को भीड़ से अलग हटाया गया था.

'मेरे माता-पिता को न्याय मिलने तक नहीं हटूंगा'

बता दें कि आदित्य 30 अगस्त से गर्दनीबाग में धरने पर बैठा था. उसका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से उसके माता-पिता के साथ गलत हुआ. वह संबंधित पुलिसकर्मियों के निलंबन और पीएम मोदी को बुलाने की मांग कर रहा था. इससे पहले आदित्य ने बिहार के डीजीपी से भी मुलाकात की थी. धरनास्थल पर लगाए गए पोस्टरों पर लिखा था- 'पढ़ाई और लड़ाई साथ-साथ चलेंगे.' स्थानीय लोगों ने भी बच्चे के समर्थन में धरना दिया.

25 अगस्त के छात्र प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

दरअसल, 25 अगस्त को पटना में छात्रों ने सीएम आवास घेराव का आह्वान किया था. प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव और बैरिकेडिंग तोड़ने की घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था.

इसी प्रदर्शन में पहली कक्षा में पढ़ने वाला छह साल का आदित्य हाथ में तिरंगा और पोस्टर लेकर पहुंचा था. बाद में उसके और उसकी मां को पुलिस वाहन में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया. अब पप्पू यादव ने धरना समाप्त कराते हुए कहा है कि बच्चे और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'
6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'
बिहार
बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'
बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget