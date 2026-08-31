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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: धरने पर बैठा 6 साल का आदित्य, आरोप- पुलिस ने मां-बाप को मारा

पटना: धरने पर बैठा 6 साल का आदित्य, आरोप- पुलिस ने मां-बाप को मारा

पटना के गर्दनीबाग में आदित्य बीते रविवार से धरने पर बैठा है. उसकी मांग है कि उसके माता-पिता की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए. पीएम मोदी धरनास्थल पर आएं.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 12:36 PM (IST)
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राजधानी पटना के गर्दनीबाग में छह साल का आदित्य बीते रविवार (30 अगस्त, 2026) से धरने पर बैठा है. आरोप है कि पटना में जब 25 अगस्त को छात्रों ने मार्च निकाला था तो उस दौरान वह भी पहुंचा था. उसके माता-पिता भी थे. बच्चे का आरोप है कि पुलिस ने डिटेन किया था तो थाने में उसके माता-पिता को मारा गया था. 

अब आदित्य लगातार उन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग पर अड़ा हुआ है. हाल ही में उसने बिहार के डीजीपी से जाकर भी मुलाकात की थी. धरने पर बैठे आदित्य का कहना है कि जब तक पीएम मोदी नहीं आएंगे और मेरे माता-पिता की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक धरनास्थल से वह नहीं हटेगा.

संविधान की किताब पढ़ रहा आदित्य

आदित्य पहली कक्षा का छात्र है. वह धरनास्थल पर भी पढ़ाई कर रहा है. सोमवार (31 अगस्त, 2026) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में आदित्य ने कहा कि अपने कोर्स की पढ़ाई के साथ-साथ संविधान की किताब भी पढ़ रहा है. 80 पेज पढ़ चुका है. उसने कहा कि इस 80 पेज में अंबेडकर साहब ने जो गरीबों के हक के लिए बातें लिखी हैं उसको हमने पढ़ा है. 

उसने कहा कि वैसे तो हमारी सात मांगें हैं लेकिन मुख्य मांग यह है कि पीएम मोदी यहां धरनास्थल पर आएं तब हम आंदोलन समाप्त करेंगे. अगर वह नहीं आते हैं तो ट्वीट करके लिखें कि हम गरीबों की बात नहीं सुनते हैं.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगी सुरक्षा, 'मुझे तत्काल…'

आदित्य ने 25 अगस्त की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन हमारे माता-पिता को कोतवाली थाने में ले जाया गया था. दोपहर करीब 1:00 बजे थाने पर ले जाया गया और शाम 8:00 बजे छोड़ा गया. हमें अलग रखा गया और मेरे माता-पिता को टॉर्चर किया गया था. मेरे माता और पिता दोनों की पिटाई की गई. पिटाई करने वाले उन पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए.

आदित्य ने कुछ दिनों पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की थी. इसको लेकर उसने बताया कि उनसे बातचीत हुई थी और कहा था न्यायिक जांच कराएंगे. सवाल उठाया कि उनकी न्यायिक जांच कब तक होगी? आदित्य ने कहा कि जब तक हमारे माता-पिता की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाएगा और पीएम मोदी यहां नहीं आएंगे हम यहां से नहीं हटेंगे. आदित्य ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया कि आप हमारे धरनास्थल पर आकर सपोर्ट करें.

यह भी पढ़ें- सोन नदी के बंटवारे का विवाद खत्म! बिहार-झारखंड में आज समझौता

Published at : 31 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS
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