पटना में ज्वेलरी शॉप से दिनदहाड़े 20 लाख के गहने की लूट, अपराधी फरार, वारदात CCTV में कैद
Patna Jewellery Shop Loot: पटना के रामकृष्णनगर में मोटरसाइकिल पर सवार 4-5 की संख्या में अपराधी ज्वेलरी दुकान में घुस गए और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया.
बिहार की राजधानी पटना में नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है. बदमाशों ने एक ज्वेलरी हाउस से करीब बीस लाख के सोने के जेवर और चांदी लूट लिए. रामकृष्ण नगर में रविवार (19 अप्रैल) शाम को ज्वेलरी दुकान में लूट की ये वारदात हुई है. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है. पुलिस जांच में जुटी है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है.
नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया. दुकानदार के मुताबिक लगभग 15–20 लाख मूल्य की करीब 100 ग्राम सोने की ज्वेलरी एवं 3–4 किलोग्राम चांदी की लूट की गई है. पटना पुलिस के मुताबिक घटना की गंभीरता को देखते हुए इस कांड का खुलासा करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और तकनीकी जांच करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.
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मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे बदमाश
दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4-5 की संख्या में अपराधी दुकान में घुस गए और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों ने दुकान में एंट्री करते ही मालिक पर पिस्तौल तान दी और विरोध करने पर उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया.
वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार
वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही रामकृष्ण नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.
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Source: IOCL