हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया

BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया

Pappu Yadav News: सांसद पप्पू यादव ने अपने एक पोस्ट में निशिकांत दुबे को उद्योगपतियों का एजेंट बताया. इसी पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है. पढ़िए क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 Feb 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. निशिकांत दुबे ने पप्पू यादव के एक पोस्ट पर रविवार (22 फरवरी, 2026) को प्रतिक्रिया दी और इस संबंध में खुलासा किया. 

'अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो…': निशिकांत दुबे 

अपने एक्स पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है, "अभी संसद सत्र के दौरान मुझसे यही सज्जन लोकसभा के अंदर मुझसे मिलने आए थे, एक ही इनकी विनती थी कि मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए. अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए? आपके चुनाव क्षेत्र में हमारे परिवार की कितनी जमींदारी है, यह भी लोगों को बताइए, कांग्रेस पार्टी से मेरा भाई पूर्णिया से विधायक रहे, यह भी बताइए. राजनीति की मर्यादा रखिए."

पप्पू यादव के किस पोस्ट पर भड़के बीजेपी सांसद?

दरअसल सांसद पप्पू यादव ने ही पहले रविवार की शाम अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने निशिकांत दुबे पर निशाना साधा. पप्पू यादव ने लिखा, "देवघर में आज अडानी मंदिर आए थे, फिर वह उद्योगपतियों के एक एजेंट एमपी के यहां गए! उद्योगपतियों की दलाली और नेहरू गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना उस सांसद का मुख्य धंधा है, इस भेंट से साफ है गांधी जी, नेहरू जी, राहुल जी, इंदिरा जी आदि के विरुद्ध दुष्प्रचार का निवेशक अडानी है!" पप्पू यादव के इसी बयान पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है.

निशिकांत दुबे के बयान के बाद फिर पप्पू यादव ने पोस्ट किया. कहा, "इस महोदय का तो नाम नहीं लिए थे पर जब यह सामने आ गए हैं तो इनसे पूछ लिया जाना चाहिए. प्रमोद महाजन जी के यहां कौन-सी जमीन की जमींदारी संभाल रहे थे जनाब? दलाली की जमींदारी के महामहोपाध्याय आपके पैदाइश से पहले कई दफे हम सांसद रह चुके थे, वहीं पूर्णिया किसी के बाप की जमींदारी नहीं है."

बता दें कि गौतम अडानी आज (रविवार) देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम आए थे. यहां उन्होंने पूजा अर्चना की. इसकी तस्वीर उन्होंने अपने एक्स हैंडल से शेयर की है. 

गौतम अडानी ने कहा, "यह मेरे लिए अलौकिक क्षण था. देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लगा मानो सदियों की आस्था आज भी उसी जीवंत रूप में धड़क रही है. महादेव को शक्ति, संयम और संकल्प का प्रतीक क्यों कहा जाता है, यह अहसास यहाँ आकर और प्रबल होता है. इस पवित्र स्थल में अपनी सेवाएं देने वाले शासन-प्रशासन, सफाईकर्मियों और सुरक्षा बलों का हृदय से आभार. मैंने झारखंड समेत पूरे देश के सुख, शांति और समृद्धि के लिए बाबा से प्रार्थना की."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले के विरोध में BJP? शराबबंदी कानून को लेकर कर दी ये मांग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Nishikant Dubey BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
बिहार
नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले के विरोध में BJP? शराबबंदी कानून को लेकर कर दी ये मांग
नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले के विरोध में BJP? शराबबंदी कानून को लेकर कर दी ये मांग
बिहार
'बिहार की सत्ता में बैठे हैं महाठग', नीतीश कुमार सरकार पर फिर भड़के तेजस्वी यादव
'बिहार की सत्ता में बैठे हैं महाठग', नीतीश कुमार सरकार पर फिर भड़के तेजस्वी यादव
बिहार
AI समिट: गिरफ्तारी के विरोध में इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस का हंगामा, पीएम मोदी का विरोध
AI समिट: गिरफ्तारी के विरोध में इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस का हंगामा, पीएम मोदी का विरोध
Advertisement

वीडियोज

Iran-America War Begins: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट? | War | Trump | Masoud Pezeshkian
India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या
अफगान हो या PAK.... पश्तूनों को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर सेना? 24 घंटे में 22 लोगों की हत्या
बिहार
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
इंडिया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
जनरल नॉलेज
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget