BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. निशिकांत दुबे ने पप्पू यादव के एक पोस्ट पर रविवार (22 फरवरी, 2026) को प्रतिक्रिया दी और इस संबंध में खुलासा किया.

'अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो…': निशिकांत दुबे

अपने एक्स पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है, "अभी संसद सत्र के दौरान मुझसे यही सज्जन लोकसभा के अंदर मुझसे मिलने आए थे, एक ही इनकी विनती थी कि मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए. अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए? आपके चुनाव क्षेत्र में हमारे परिवार की कितनी जमींदारी है, यह भी लोगों को बताइए, कांग्रेस पार्टी से मेरा भाई पूर्णिया से विधायक रहे, यह भी बताइए. राजनीति की मर्यादा रखिए."

पप्पू यादव के किस पोस्ट पर भड़के बीजेपी सांसद?

दरअसल सांसद पप्पू यादव ने ही पहले रविवार की शाम अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने निशिकांत दुबे पर निशाना साधा. पप्पू यादव ने लिखा, "देवघर में आज अडानी मंदिर आए थे, फिर वह उद्योगपतियों के एक एजेंट एमपी के यहां गए! उद्योगपतियों की दलाली और नेहरू गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना उस सांसद का मुख्य धंधा है, इस भेंट से साफ है गांधी जी, नेहरू जी, राहुल जी, इंदिरा जी आदि के विरुद्ध दुष्प्रचार का निवेशक अडानी है!" पप्पू यादव के इसी बयान पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है.

निशिकांत दुबे के बयान के बाद फिर पप्पू यादव ने पोस्ट किया. कहा, "इस महोदय का तो नाम नहीं लिए थे पर जब यह सामने आ गए हैं तो इनसे पूछ लिया जाना चाहिए. प्रमोद महाजन जी के यहां कौन-सी जमीन की जमींदारी संभाल रहे थे जनाब? दलाली की जमींदारी के महामहोपाध्याय आपके पैदाइश से पहले कई दफे हम सांसद रह चुके थे, वहीं पूर्णिया किसी के बाप की जमींदारी नहीं है."

बता दें कि गौतम अडानी आज (रविवार) देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम आए थे. यहां उन्होंने पूजा अर्चना की. इसकी तस्वीर उन्होंने अपने एक्स हैंडल से शेयर की है.

यह मेरे लिए अलौकिक क्षण था।



देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लगा मानो सदियों की आस्था आज भी उसी जीवंत रूप में धड़क रही है।



महादेव को शक्ति, संयम और संकल्प का प्रतीक क्यों कहा जाता है, यह अहसास यहाँ आकर और प्रबल होता है।



इस पवित्र स्थल में अपनी सेवाएं देने वाले शासन-प्रशासन,… pic.twitter.com/qDX8foXaIN — Gautam Adani (@gautam_adani) February 22, 2026

गौतम अडानी ने कहा, "यह मेरे लिए अलौकिक क्षण था. देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लगा मानो सदियों की आस्था आज भी उसी जीवंत रूप में धड़क रही है. महादेव को शक्ति, संयम और संकल्प का प्रतीक क्यों कहा जाता है, यह अहसास यहाँ आकर और प्रबल होता है. इस पवित्र स्थल में अपनी सेवाएं देने वाले शासन-प्रशासन, सफाईकर्मियों और सुरक्षा बलों का हृदय से आभार. मैंने झारखंड समेत पूरे देश के सुख, शांति और समृद्धि के लिए बाबा से प्रार्थना की."

