पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को कहा- 'एक चींटी तो पकड़ाती नहीं…', इसके बाद पहुंच गई पुलिस?

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को कहा- 'एक चींटी तो पकड़ाती नहीं…', इसके बाद पहुंच गई पुलिस?

Pappu Yadav News: पुलिस के पहुंचने से पहले सांसद पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा था. कई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाए थे. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Feb 2026 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) की रात एक पुराने मामले में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची. हालांकि पप्पू यादव ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि वे रात में नहीं जा सकते. कानून के खिलाफ है. इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस जो कागज लेकर आई है वह गिरफ्तारी का वारंट नहीं बल्कि कुर्की का है. पुलिस के पहुंचने से पहले पप्पू यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी पर भड़के थे. मामला भले पुराना है लेकिन पप्पू यादव बयान के कुछ देर बाद ही पुलिस पहुंच गई.

'रुपेश के मर्डर में आपने न्याय कर दिया?'

पुलिस के पहुंचने से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने यह कहा था, "सम्राट बाबू एक पूर्व विधायक के लड़के का पूरा का पूरा सेक्स स्कैंडल दिखा था आप गिरफ्तार कर लिए? रुपेश के मर्डर में आपने न्याय कर दिया? अगर है हिम्मत तो न्याय कर दीजिए. सम्राट बाबू से एक आग्रह और करेंगे... एक धनंजय सिंह का बेटा है... सीनियर एसपी पर गोली चलाई थी, उसको गिरफ्तार कर लीजिए… तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया… एक चींटी तो आपसे पकड़ाता नहीं है."

'हम आतंकवादी हैं... करो अरेस्ट'

पुलिस के पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने दो-दो ट्वीट (एक्स) किया. एक में लिखा, "युवा उद्यमी सूरज बिहारी की हत्या फिर भी एक हत्यारे को न पकड़ पाने वाली बिहार पुलिस के कारण आज सूरज के पिता उद्यमी जवाहर यादव जी का देहांत हो गया. उनके हत्यारों की आरती उतारने वाली बिहार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने पांच थाने की पुलिस लेकर पहुंची है! हम आतंकवादी हैं करो अरेस्ट."

एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, "बहुत शानदार बिहार पुलिस, हम NEET छात्रा न्याय की लड़ाई लड़े, बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया. हमें गिरफ्तार करने पटना आवास पहुंच गई, लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप होगा. बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे! जेल भेजो या फांसी दो पप्पू रुकेगा नहीं."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 06 Feb 2026 11:37 PM (IST)
