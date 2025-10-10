हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election: 'भगवान से तो डरते नहीं, चुनाव आयोग से क्या डरेंगे', FIR होने के बाद बोले पप्पू यादव

Pappu Yadav News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पैसे बांटने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनपर एफआईआर दर्ज हुई. पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे चुनाव आयोग से नहीं डरते.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Oct 2025 11:59 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर हो गई है. पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बीच जनता को पैसे बांटे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अब एफआईआर होने के बाद खुद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है, "हम भगवान से तो डरते नहीं हैं, चुनाव आयोग से क्या डरेंगे?"

पैसे मांगने का आरोप लगने पर पप्पू यादव ने सफाई पेश की और बताया कि वह जनता में नोट बांटने क्यों गए. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "हम न तीन में न तेराह में, न हमको चुनाव लड़ना है. चार-चार लोग सीएम पद के दावेदार हैं. चिराग पासवान हाजीपुर से, नित्यानंद राय वहीं से, कुशवाहा जी और हमारे नेता भी वहीं से. वहां पर बाढ़ में सब यादव और राजपूत का घर कट गया."

'भगवान से डरबे नहीं करते हैं EC से कौन डरेगा'- पप्पू यादव

मदद करने पर पप्पू यादव ने कहा, " हम तो जा नहीं रहे थे. हमको सब सोशल मीडिया पर टैग कर के बता रहा था कि 12 दिन से खाना नहीं खाए हैं. 300-400 घर कट गया. अब उन लोगों ने खाना हीं खाया था तो हमने मदद कर दी." उन्होंने यह भी कहा, "हम भगवान से डरबे नहीं करते है, चुनाव आयोग से कौन डरेगा भाई? क्या बोलते रहते हैं आप लोग?"

तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे पर क्या बोले पप्पू यादव?

हाल ही में RJD की ओर से तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरियां देंगे, यह कैसे संभव है? इस सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है. इसमें हम कुछ नहीं जानते हैं. हां, रोजगार की बात की जा सकती है. इतना नौकरी कहां से आएगा? हालांकि, रोजगार देने की क्षमता तो है ही. कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 10 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress Pappu Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
