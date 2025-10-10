बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर हो गई है. पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बीच जनता को पैसे बांटे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अब एफआईआर होने के बाद खुद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है, "हम भगवान से तो डरते नहीं हैं, चुनाव आयोग से क्या डरेंगे?"

पैसे मांगने का आरोप लगने पर पप्पू यादव ने सफाई पेश की और बताया कि वह जनता में नोट बांटने क्यों गए. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "हम न तीन में न तेराह में, न हमको चुनाव लड़ना है. चार-चार लोग सीएम पद के दावेदार हैं. चिराग पासवान हाजीपुर से, नित्यानंद राय वहीं से, कुशवाहा जी और हमारे नेता भी वहीं से. वहां पर बाढ़ में सब यादव और राजपूत का घर कट गया."

'भगवान से डरबे नहीं करते हैं EC से कौन डरेगा'- पप्पू यादव

मदद करने पर पप्पू यादव ने कहा, " हम तो जा नहीं रहे थे. हमको सब सोशल मीडिया पर टैग कर के बता रहा था कि 12 दिन से खाना नहीं खाए हैं. 300-400 घर कट गया. अब उन लोगों ने खाना हीं खाया था तो हमने मदद कर दी." उन्होंने यह भी कहा, "हम भगवान से डरबे नहीं करते है, चुनाव आयोग से कौन डरेगा भाई? क्या बोलते रहते हैं आप लोग?"

तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे पर क्या बोले पप्पू यादव ?

हाल ही में RJD की ओर से तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरियां देंगे, यह कैसे संभव है? इस सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है. इसमें हम कुछ नहीं जानते हैं. हां, रोजगार की बात की जा सकती है. इतना नौकरी कहां से आएगा? हालांकि, रोजगार देने की क्षमता तो है ही. कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है.