जेल से रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह पर पहुंचे पप्पू यादव, बोले- 'मैं भिखारी बनकर...'

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा होने के बाद मंगलवार (17 फरवरी) को अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर पोशी कर अपनी ज़िंदगी मे क़ामयाबी और खुशियो की दुआ मांगी.

पप्पू यादव को दरगाह के ख़ादिम पीर सैय्यद नफीस मिया ने ज़ियारत कराई और दस्तारबन्दी कर तबर्रुक पेश किया. दरगाह जियारत के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद आस्था है और जब कभी कोई मुसीबत आती है तो ख्वाजा साहब को याद करते है.

अजमेर दरगाह पर पप्पू यादव ने विशेष तौर पर देश में भाईचारा और प्यार मोहब्बत की दुआ मांगी है. उन्होंने कहा कि देश में नफरत और गरीबी खत्म हो और किसी की आंख में आंसू ना आएं ऐसे सब मुस्कुराएं यही दुआ है.

दरगाह में भिखारी बेटा बन कर आया हूं- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने आगे कहा मैं ख्वाजा साहब के दरबार में एक भिखारी बेटा बन कर आया हूं और समाज सेवा के लिए दुआ मांगता हूं. उन्होंने कहा कि जिधर दुनिया चलती है मैं उधर नहीं चलता, मैं नदी का दो किनारा हूं, दुनिया जीना चाहती है और में दुनिया के लिए मरना चाहता हूं. दुनिया हाथ पसारती है अपने लिए और मै हाथ खोलता हूं दुनिया के लिए.

ख्वाजा के दर से मिलती है हिम्मत- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने ये भी कहा, "यही हिम्मत ताकत में ख्वाजा साहब के दरबार मे अपने सारे भाईयों के साथ मांगने आया हूं. राजस्थान में अमन शांति, खुशहाली रहे और जो खूबसूरती है राजस्थान की वो जिंदा रहे. जनता मुझे इतनी आवाज दे कि मैं अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ जंग कर पाऊं, लड़ पाऊं और इस देश के हर धर्म,जाति और वर्ग की बेटियों के लिए इंसाफ कर पाऊं और उसके लिए जीत सकूं."

बिहार की तरक्की के लिए मांगी दुआ

पप्पू यादव ने बिहार की तरक्की और नीतीश सरकार को लेकर कहा कि बिहार राज्य को दुनिया के सबसे गरीब राज्य में शामिल किया जाता है. बिहार सबका निर्माण करता है और मानवता के लिए जीता है. लेकिन खुद अपनी ख़ुशहाली और तरक़्क़ी के लिए काम नही कर पाता है, इसलिए बिहार की तरक्की और आर्थिक ख़ुशहाली बेहद ज़रूरी है. मैं बिहार के हर घर हर परिवार के लिए दुआ करने आया हूं की किसी की आंख में आंसू ना आए सब खुश रहे. भारत देश से नफरते के शब्द मिटे और मानवता भाईचारा बना रहे.

भगवान सबको अच्छी समझ दे- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने पीएम नरेंद मोदी और यूपी के सीएम योगी के सबका साथ सबका विकास पर कहा कि मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर,भगवान सबको अच्छी समझ दे और सब धर्म, जाति की वो सम्मान करें और देश के संविधान को गीता समझ कर सब के विकास और सबकी खुशियां और सबक विचारों को ऊंचा सम्मान कर इस मुल्क को गीता,कुरान,बाइबिल,रामायण इन सबके पवित्र ग्रंथ के साथ देश के संविधान को चलने दें.

जायरीन में मची सेल्फी की होड़

पप्पू यादव की अजमेर दरगाह में मौजूदगी से जायरीन में सेल्फी लेने की होड़ मच गई. इसी तरह बिहार से अजमेर में कारोबार कर रहे बिहारियों ने भी अपने नेता से मुलाक़ात की. दरगाह और उसके आस पास दुकानों पर काम कर रहे बिहारियों ने पप्पू यादव की फूल माला पहना कर स्वागत किया और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ भी मांगी.