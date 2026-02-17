हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजेल से रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह पर पहुंचे पप्पू यादव, बोले- 'मैं भिखारी बनकर...'

जेल से रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह पर पहुंचे पप्पू यादव, बोले- 'मैं भिखारी बनकर...'

Pappu Yadav In Ajmer Dargah: पप्पू यादव ने कहा कि मुझपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं ख्वाजा साहब के दरबार में आ जाता हूं. यहां मैं एक भिखारी बेटा बन कर आया हूं और समाज सेवा के लिए दुआ मांगता हूं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा होने के बाद मंगलवार (17 फरवरी) को अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर पोशी कर अपनी ज़िंदगी मे क़ामयाबी और खुशियो की दुआ मांगी. 

पप्पू यादव को दरगाह के ख़ादिम पीर सैय्यद नफीस मिया ने ज़ियारत कराई और दस्तारबन्दी कर तबर्रुक पेश किया. दरगाह जियारत के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद आस्था है और जब कभी कोई मुसीबत आती है तो ख्वाजा साहब को याद करते है. 

अजमेर दरगाह पर पप्पू यादव ने विशेष तौर पर देश में भाईचारा और प्यार मोहब्बत की दुआ मांगी है. उन्होंने कहा कि देश में नफरत और गरीबी खत्म हो और किसी की आंख में आंसू ना आएं ऐसे सब मुस्कुराएं यही दुआ है.

दरगाह में भिखारी बेटा बन कर आया हूं- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने आगे कहा मैं ख्वाजा साहब के दरबार में एक भिखारी बेटा बन कर आया हूं और समाज सेवा के लिए दुआ मांगता हूं. उन्होंने कहा कि जिधर दुनिया चलती है मैं उधर नहीं चलता, मैं नदी का दो किनारा हूं, दुनिया जीना चाहती है और में दुनिया के लिए मरना चाहता हूं. दुनिया हाथ पसारती है अपने लिए और मै हाथ खोलता हूं दुनिया के लिए.

ख्वाजा के दर से मिलती है हिम्मत- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने ये भी कहा, "यही हिम्मत ताकत में ख्वाजा साहब के दरबार मे अपने सारे भाईयों के साथ मांगने आया हूं. राजस्थान में अमन शांति, खुशहाली रहे और जो खूबसूरती है राजस्थान की वो जिंदा रहे. जनता मुझे इतनी आवाज दे कि मैं अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ जंग कर पाऊं, लड़ पाऊं और इस देश के हर धर्म,जाति और वर्ग की बेटियों के लिए इंसाफ कर पाऊं और उसके लिए जीत सकूं."

बिहार की तरक्की के लिए मांगी दुआ

पप्पू यादव ने बिहार की तरक्की और नीतीश सरकार को लेकर कहा कि बिहार राज्य को दुनिया के सबसे गरीब राज्य में शामिल किया जाता है. बिहार सबका निर्माण करता है और मानवता के लिए जीता है. लेकिन खुद अपनी ख़ुशहाली और तरक़्क़ी के लिए काम नही कर पाता है, इसलिए बिहार की तरक्की और आर्थिक ख़ुशहाली बेहद ज़रूरी है. मैं बिहार के हर घर हर परिवार के लिए दुआ करने आया हूं की किसी की आंख में आंसू ना आए सब खुश रहे. भारत देश से नफरते के शब्द मिटे और मानवता भाईचारा बना रहे. 

भगवान सबको अच्छी समझ दे- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने पीएम नरेंद मोदी और यूपी के सीएम योगी के सबका साथ सबका विकास पर कहा कि मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर,भगवान सबको अच्छी समझ दे और सब धर्म, जाति की वो सम्मान करें और देश के संविधान को गीता समझ कर सब के विकास और सबकी खुशियां और सबक विचारों को ऊंचा सम्मान कर इस मुल्क को गीता,कुरान,बाइबिल,रामायण इन सबके पवित्र ग्रंथ के साथ देश के संविधान को चलने दें.

जायरीन में मची सेल्फी की होड़

पप्पू यादव की अजमेर दरगाह में मौजूदगी से जायरीन में सेल्फी लेने की होड़ मच गई. इसी तरह बिहार से अजमेर में कारोबार कर रहे बिहारियों ने भी अपने नेता से मुलाक़ात की. दरगाह और उसके आस पास दुकानों पर काम कर रहे बिहारियों ने पप्पू यादव की फूल माला पहना कर स्वागत किया और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ भी मांगी.

Published at : 17 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Ajmer Dargah Ajmer News PAPPU YADAV RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
जेल से रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह पर पहुंचे पप्पू यादव, बोले- 'मैं भिखारी बनकर...'
जेल से रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह पर पहुंचे पप्पू यादव, बोले- 'मैं भिखारी बनकर...'
बिहार
बिहार: खुले में मांस बेचने पर लगी रोक तो गिरिराज सिंह ने किया स्वागत, सारे DM से कर दी बड़ी अपील
खुले में मांस बेचने पर लगी रोक तो गिरिराज सिंह ने किया स्वागत, सारे DM से कर दी बड़ी अपील
बिहार
CBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, प्रिंसिपल बोले, 'हम उम्मीद लगा रहे थे कि...'
बिहार: CBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, अब स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा?
बिहार
अशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट
अशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
SOLAR ECLIPSE से सावधान! शरीर में ये दिक्कत हो सकती है! | ABPLIVE
Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Emmanuel Macron India Visit LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget