बिहार: लॉरेंस कांड को लेकर पप्पू यादव का बड़ा आरोप, कहा- मुझे मारने की रची गई साजिश

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी और इसमें समाजवादी पार्टी (सपा) से जुड़े लोग भी शामिल थे.

पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में हुए 'लॉरेंस कांड' के दौरान उनके सम्मान और सुरक्षा के साथ अन्याय हुआ. उन्होंने कहा कि जिस तरह भानु प्रताप सिंह पीछे हट गए और जिस तरह अपराधी दीपक कुमार वहां पहुंचा, उससे साफ होता है कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था. उन्होंने दावा किया कि वहां मौजूद सभी लोगों की कमर में पिस्टल लगी हुई थी. सभी सिविल ड्रेस में थे और पूरा माहौल डराने वाला था. उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का मकसद उन्हें जान से मारना था.

#WATCH | Patna, Bihar: Independent MP from Purnea Pappu Yadav says, "This same SP was involved in the conspiracy. In the Lawrence incident in Purnia, they unfairly played with my honour. The way Bhanu Pratap Singh turned his back... and the criminal who came here, Deepak Kumar,…

24 घंटे तक बिना इलाज के रखा गया- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने आगे कहा कि घटना के बाद उन्हें PMCH में बिना इलाज के रखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे तक उन्हें न तो पानी की एक बोतल मिली और न ही भोजन दिया गया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. ताकि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जा सके.

सांसद ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पहले ही अदालत में पत्र लिख दिया है. इसके साथ ही वे लोकायुक्त (Lokayukta) के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र (UN) को भी पत्र लिख चुके हैं.

पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय होनी चाहिए जांच- पप्पू यादव

पप्पू यादव का कहना है कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है. बल्कि लोकतंत्र, कानून-व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके. उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और सुरक्षा, साजिश और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं.

