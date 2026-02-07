बिहार: पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, IGIMS से PMCH में किए गए शिफ्ट, कल हुई थी गिरफ्तारी

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के IGIMS अस्पताल से PMCH शिफ्ट किया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य स्थिति में गिरावट आने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है. फिलहाल उनकी हालत को लेकर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

जानकारी अनुसार, पप्पू यादव को हाल ही में 1995 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए IGIMS अस्पताल लाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था. लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें PMCH शिफ्ट करने का फैसला लिया गया. उनके समर्थकों और परिजनों में इसको लेकर चिंता का माहौल है और बेहतर इलाज की मांग की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की अचानक बिगड़ी हालत

मामला वर्ष 1995 का है, जब पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराए पर लिया और बाद में उस मकान का इस्तेमाल सांसद कार्यालय के रूप में किया गया. आरोप है कि किराए पर लेते समय इस बात को छिपाया गया था.

अस्पताल में पप्पू यादव का जारी है इलाज

इस मामले में हाल ही में पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने पप्पू यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया था. यह आदेश लंबे समय तक अदालत में पेश न होने के कारण दिया गया था. इससे पहले कोर्ट गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार भी जारी कर चुकी थी. अब गिरफ्तारी और बिगड़ती तबीयत के बीच पप्पू यादव का इलाज जारी है.

