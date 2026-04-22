'यौन शोषण के दोषियों को 48 घंटे में हो फांसी...', गाना गुनगुनाते हुए पप्पू यादव की मांग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सांसद पप्पू यादव ने भोजपुरी गानों की अश्लीलता पर उठाए सवाल.

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर जताई गहरी चिंता.

बलात्कारियों को 48 घंटे में फांसी देने की मांग.

यौन शोषण में लिप्त नेताओं की सदस्यता रद्द हो.

भोजपुरी गानों में बढ़ती अशलीलता और देशभर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे को पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव उठाया और भोजपुरी गाना गाकर मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और 'पावरफुल' लोगों द्वारा किए जा रहे शोषण पर कड़ा प्रहार किया. चोली के पीछे क्या है... से लेकर मिस कॉल मारा.. जैसे गाने पर समाज का क्या प्रभाव हो रहा है, इसपर सवाल खड़े किए हैं .

पप्पू यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए मांग की है कि बलात्कार के दोषियों को 48 घंटे के भीतर फांसी दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया में देरी अपराधियों के हौसले बढ़ाती है. पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस भी राजनीतिक दल का नेता या कार्यकर्ता यौन शोषण के मामलों में संलिप्त पाया जाए, उसकी राजनीतिक सदस्यता तत्काल रद्द होनी चाहिए और उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए.

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समाज में बढ़ती अश्लीलता पर कसा तंज

उन्होंने भोजपुरी गानों और समाज में बढ़ती अश्लीलता पर तंज कसते हुए कुछ गीतों की पंक्तियों को गुनगुनाया और कहा कि यह सब समाज को गर्त में ले जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों के मालिक और रसूखदार लोग अपने अधीनस्थों का शोषण करते हैं. उन्होंने मी-टू और हालिया चर्चा में रहे एपस्टीन फाइल जैस तीन अंतरराष्ट्रीय मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि शक्तिशाली लोगों की नज़रें 'आधी आबादी' यानी महिलाओं पर टिकी रहती हैं.

पप्पू यादव के बोल सोशल मीडिया पर वायरल

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि समाज की बेटियों और बहनों को बचाने के लिए वह चुप नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा, "इतने नेता शराब और अश्लीलता में डूबे हैं. क्या-क्या होता है, यह सबको पता है. हमें आधी आबादी को बचाने के लिए लड़ना होगा और ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा." उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से Y-कैटेगरी और Z-कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जो कि विडंबनापूर्ण है. पप्पू यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस पर नई बहस छिड़ गई है.

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