बिहार: 'मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा...', गिरफ्तारी के बाद बोले सांसद पप्पू यादव
Purnia MP Pappu Yadav: 1995 केस में गिरफ्तार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को IGIMS में भर्ती कराया गया. MP-MLA कोर्ट ने कुर्की-जब्ती आदेश पहले से जारी था और आज कोर्ट में पेशी होगी.
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 1995 के एक पुराने मामले में गिरफ्तारी के बाद पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि 'मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा,' जिससे उनके समर्थकों में चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है. पुलिस टीम उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.
मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें गर्दनीबाग थाना लाया जाएगा. इसके बाद आज 11 बजे के बाद पप्पू यादव को MP-MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया था. इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है और समर्थक इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रहे हैं.
"Don't know what will happen to me," says Purnea MP Pappu Yadav after arrest in 1995 case— ANI Digital (@ani_digital) February 6, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/lY0ykkceQf#PappuYadav #PappuYadavArrest #BiharPolice pic.twitter.com/s3mfAn2L3s
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, मामला 1995 का है. जब पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराए पर लिया. मकान मालिक को बाद में जानकारी हुई थी कि उसके मकान का इस्तेमाल सांसद का ऑफिस चलाने के लिए किया जा रहा है. इससे पहले मकान को किराए पर लेते वक्त इस बात को छिपाया गया था.
MP-MLA कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का जारी किया आदेश
दरअसल, 3 दिन पहले ही पप्पू यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया गया है. पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है. कोर्ट का आदेश आरोपियों के लंबे समय से अदालत में पेश नहीं होने के कारण आया है. इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी.
पप्पू यादव को बिहार हालत में किया गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी के समय पप्पू यादव की तबीयत ठीक नहीं थी और वे बीमार थे. इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया. जिसके बाद उनके समर्थकों और नेताओं ने नाराजगी जताई है. मांग की जा रही है कि पप्पू यादव का बेहतर इलाज कराया जाए. बयान में कहा गया है कि पप्पू यादव लगातार NEET मामले को उठा रहे थे और छात्रों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाकर गिरफ्तार किया गया. समर्थकों का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है.
