तेजस्वी के गढ़ में तेज प्रताप ने RJD को बताया 'फर्जी पार्टी', कहा- 'ओरिजिनल लालू यादव...'

वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में खड़े हैं. इस बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को राघोपुर से अपने प्रत्याशी प्रेम कुमार के लिए चुनावी जनसभा की.

इस मौके पर तेज प्रताप यादव आरजेडी के खिलाफ जमकर बरसे. तेज प्रताप ने कहा कि बहरूपिया के चक्कर में नहीं पड़ना है. ये हरे झंडे वाली फर्जी पार्टी है. ओरिजिनल लालू यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है.

तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी सब कुछ होती है, लेकिन हम कहेंगे कि जनता सब कुछ होती है. जनता ही पार्टी बनाती है और बिगाड़ती है. जनता ही सरकार बनाती है और सरकार चलाती है.

'राघोपुर में जनशक्ति जनता दल की लहर'

तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "आज वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा से जनशक्ति जनता दल के हमारे उम्मीदवार प्रेम कुमार जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. जनसभा में हजारों हजार की संख्या में आदरणीय जनता जनार्दन का उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देना, यह साबित करता है कि राघोपुर विधानसभा में भी जनशक्ति जनता दल की भारी लहर दौड़ रही है."

पोस्ट के जरिए तेज प्रताप ने कहा, "जनसभा में आए हुए हम सभी आदरणीय जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं. हमारे लिए दोनों महुआ और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय जनता जनार्दन परिवार के समान है. मुझे पूरा विश्वास है कि यहां की जनता मालिक जनशक्ति जनता दल को भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है. साथ ही हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय जनता जनार्दन से यह वादा करते हैं कि यहां की सभी बुनियादी सुविधाओं सहित बेहतर विकास करने का काम करेंगे. आगामी 6 नवंबर को जनशक्ति जनता दल के ब्लैकबोर्ड चुनाव चिह्न पर अपना आशीर्वाद देकर प्रेम कुमार जी को भारी मतों से विजयी बनाएं."

