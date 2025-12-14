एक्सप्लोरर
BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नबीन की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
Nitin Nabin BJP President: बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है. वहीं अब इस पर नितिन नबीन का पहला बयान सामने आया है.
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है. उन्होंने कहा मेरा मानना है कि जब आप एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं तो पार्टी के सीनियर नेता हमेशा इस पर ध्यान देते हैं, और मैं उनके साथ काम करता रहूंगा.
