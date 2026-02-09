हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं नितिन नवीन, भव्य स्वागत की तैयारी

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं नितिन नवीन, भव्य स्वागत की तैयारी

Bihar News: राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना आ रहे हैं. एयरपोर्ट से बापू सभागार तक भव्य स्वागत, अभिनंदन समारोह, कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन मजबूत करने का संदेश देंगे.

By : शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Feb 2026 10:53 AM (IST)
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज (9 फरवरी) पहली बार पटना पहुंच रहे हैं. वह दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. उनके स्वागत को लेकर राजधानी पटना में खास तैयारियां की गई हैं.

पटना एयरपोर्ट से लेकर बापू सभागार तक पूरे रास्ते को होर्डिंग, पोस्टर और बैनरों से सजाया गया है. कई जगहों पर स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाए गए हैं. पार्टी नेता और कार्यकर्ता जगह-जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे. पूरे मार्ग पर उत्सव जैसा माहौल बनाया गया है.

बापू सभागार में भव्य अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे नितिन नवीन

जानकारी के अनुसार, नितिन नवीन के बिहार आने को लेकर पार्टी द्वारा बापू सभागार में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है. जिसमें पूरे बिहार से पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे. इस कार्यक्रम में नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सीधे संवाद करेंगे. वह संगठन को मजबूत करने का संदेश देंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी बात करेंगे.

कार्यक्रम के बाद नितिन नवीन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. इसके साथ ही उनके दौरे का सामाजिक और भावनात्मक पक्ष भी सामने आएगा.

10 फरवरी को विधानसभा जाएंगे नितिन नवीन

बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है. 10 फरवरी को नितिन नवीन विधानसभा भी जाएंगे. जहां पार्टी नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. वह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इसलिए इसके बाद अपने क्षेत्र बांकीपुर जाएंगे और आम लोगों से मुलाकात करेंगे.

बताया गया है कि वह कल रात दिल्ली लौट जाएंगे. गौरतलब है कि 20 जनवरी को नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. इससे पहले जब वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, तब भी पहली बार पटना आने पर एयरपोर्ट से मिलर स्कूल मैदान तक भव्य रोड शो और अभिनंदन समारोह हुआ था. अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आगमन पर फिर से बड़ा स्वागत और संगठनात्मक बैठकों की तैयारी की गई है.

Published at : 09 Feb 2026 10:53 AM (IST)
Nitin Nabin BJP Patna BIHAR NEWS
