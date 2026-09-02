नीति आयोग ने खोली विकास की पोल? रोहिणी का सम्राट सरकार पर हमला

राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बुधवार (02 सितंबर, 2026) को बिहार में निवेश और विकास को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए नीति आयोग की जुलाई 2026 में जारी 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार के विकास मॉडल पर सवाल उठाए हैं.

रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि निवेश आकर्षित करने के मामले में बिहार का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है. उन्होंने इसे बिहार सरकार के विकास के दावों के विपरीत बताते हुए औद्योगिक आधार, रोजगार और कारोबारी माहौल को लेकर सवाल खड़े किए.

100 में 41.2 अंक, बड़े राज्यों में बिहार सबसे नीचे

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 100 अंकों के पैमाने पर बिहार को 41.2 अंक मिले हैं. देश के 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार 17वें यानी आखिरी स्थान पर है. वहीं, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बिहार को 26वां स्थान मिला है. बिहार को 40 से 45 अंक वाले राज्यों की तीसरी श्रेणी में रखा गया है. इस श्रेणी में झारखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी शामिल हैं.

बिहार के विकास के दावों की पोल खोलती नीति आयोग की रिपोर्ट ..



नीति आयोग के ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026’ में बिहार का प्रदर्शन पिछले 21 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार के विकास मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 100 में महज 41.2 अंक के साथ बिहार 17 बड़े राज्यों में… pic.twitter.com/SCiyrTBflA — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2026

रोहिणी बोलीं- विकास के दावे खोखले

रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद बिहार में मजबूत औद्योगिक आधार और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को जमीन पर उतारने में भी सरकार नाकाम रही है. उन्होंने भ्रष्ट नौकरशाही, लालफीताशाही और सरकारी प्रक्रियाओं में देरी को निवेश के रास्ते में बड़ी बाधा बताया.

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इंफ्रास्ट्रक्चर से जमीन आवंटन तक कई चुनौतियां

रिपोर्ट के हवाले से बिहार में निवेश के सामने कई चुनौतियों का जिक्र किया गया है. इनमें आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमी, कारोबारी माहौल का अनुकूल नहीं होना तथा जमीन आवंटन की जटिल प्रक्रिया शामिल है. इसके अलावा सीमित रोजगार के अवसर और पेटेंट के मामले में पिछड़ना भी बिहार की कमजोर स्थिति की वजहों में गिनाया गया है.

निवेश और रोजगार पर असर का दावा

रोहिणी आचार्य ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए दो दशक से अधिक का समय अपनी नीतियों के परिणाम दिखाने के लिए पर्याप्त होता है. इसके बावजूद निवेश-अनुकूलता के मानकों पर बिहार का पिछड़ना सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े करता है.

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