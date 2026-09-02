Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीति आयोग ने खोली विकास की पोल? रोहिणी का सम्राट सरकार पर हमला

नीति आयोग ने खोली विकास की पोल? रोहिणी का सम्राट सरकार पर हमला

नीति आयोग की 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' रिपोर्ट में बिहार 17 बड़े राज्यों में 17वें स्थान पर है. रोहिणी आचार्या ने आंकड़ों का हवाला देकर सरकार पर तीखा हमला बोला है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 02 Sep 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बुधवार (02 सितंबर, 2026) को बिहार में निवेश और विकास को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए नीति आयोग की जुलाई 2026 में जारी 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार के विकास मॉडल पर सवाल उठाए हैं.

रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि निवेश आकर्षित करने के मामले में बिहार का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है. उन्होंने इसे बिहार सरकार के विकास के दावों के विपरीत बताते हुए औद्योगिक आधार, रोजगार और कारोबारी माहौल को लेकर सवाल खड़े किए.

100 में 41.2 अंक, बड़े राज्यों में बिहार सबसे नीचे

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 100 अंकों के पैमाने पर बिहार को 41.2 अंक मिले हैं. देश के 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार 17वें यानी आखिरी स्थान पर है. वहीं, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बिहार को 26वां स्थान मिला है. बिहार को 40 से 45 अंक वाले राज्यों की तीसरी श्रेणी में रखा गया है. इस श्रेणी में झारखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी शामिल हैं.

रोहिणी बोलीं- विकास के दावे खोखले

रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद बिहार में मजबूत औद्योगिक आधार और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को जमीन पर उतारने में भी सरकार नाकाम रही है. उन्होंने भ्रष्ट नौकरशाही, लालफीताशाही और सरकारी प्रक्रियाओं में देरी को निवेश के रास्ते में बड़ी बाधा बताया.

यह भी पढ़ें- पटना वालों सावधान! डेंगू से युवक की मौत, अगस्त में मिले 167 मरीज

इंफ्रास्ट्रक्चर से जमीन आवंटन तक कई चुनौतियां

रिपोर्ट के हवाले से बिहार में निवेश के सामने कई चुनौतियों का जिक्र किया गया है. इनमें आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमी, कारोबारी माहौल का अनुकूल नहीं होना तथा जमीन आवंटन की जटिल प्रक्रिया शामिल है. इसके अलावा सीमित रोजगार के अवसर और पेटेंट के मामले में पिछड़ना भी बिहार की कमजोर स्थिति की वजहों में गिनाया गया है.

निवेश और रोजगार पर असर का दावा

रोहिणी आचार्य ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए दो दशक से अधिक का समय अपनी नीतियों के परिणाम दिखाने के लिए पर्याप्त होता है. इसके बावजूद निवेश-अनुकूलता के मानकों पर बिहार का पिछड़ना सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े करता है.

यह भी पढ़ें- संजय सिंह और तेज प्रताप के विवाद में सामने आईं मोनिका मनी, बोलीं- 'होटल के…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 02 Sep 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीति आयोग ने खोली विकास की पोल? रोहिणी का सम्राट सरकार पर हमला
नीति आयोग ने खोली विकास की पोल? रोहिणी का सम्राट सरकार पर हमला
बिहार
नेपाल की तबाही से सहमे बोधगया पहुंचे पर्यटक, बोले- प्रार्थना है, फिर न आए ऐसी आपदा
नेपाल की तबाही से सहमे बोधगया पहुंचे पर्यटक, बोले- प्रार्थना है, फिर न आए ऐसी आपदा
बिहार
बिहार में कोसी, गंडक और गंगा बेकाबू, पटना में खतरे के निशान से पानी ऊपर
बिहार में कोसी, गंडक और गंगा बेकाबू, पटना में खतरे के निशान से पानी ऊपर
बिहार
संजय सिंह और तेज प्रताप के विवाद में सामने आईं मोनिका मनी, बोलीं- 'होटल के…'
संजय सिंह और तेज प्रताप के विवाद में सामने आईं मोनिका मनी, बोलीं- 'होटल के…'
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
महाराष्ट्र
दिशा सालियान मौत मामले होगी CBI जांच, बॉम्बे HC का बड़ा आदेश
दिशा सालियान मौत मामले होगी CBI जांच, बॉम्बे HC का बड़ा आदेश
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO कौन? इन नामों में से चुना जाएगा एक, देखें लिस्ट
राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO कौन? इन नामों में से चुना जाएगा एक, देखें लिस्ट
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget