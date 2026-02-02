नीट छात्रा मौत मामले में नया मोड़, CCTV फुटेज और पुलिस की टाइमलाइन से उठे सवाल

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ कथित रेप और मौत के मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल से मिले सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद एक नया मोड़ आ गया है. इस फुटेज ने पुलिस की शुरुआती टाइमलाइन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं.

10 मिनट 54 सेकंड के सीसीटीवी क्लिप में एक आदमी बेहोश छात्रा को हॉस्टल से बाहर ले जाते हुए दिख रहा है, जबकि परिसर के अंदर अफरा-तफरी का माहौल है. कई महिला छात्राएं दौड़ती हुई, गलियारों में झांकती हुई और घबराहट में प्रतिक्रिया करती हुई दिख रही हैं, जो उस समय भ्रम और जल्दबाजी का संकेत देता है.

कहां हो रहा है संदेह?

पुलिस ने कहा था कि छात्रा को 6 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया था जबकि फुटेज में कथित तौर पर कमरे के बाहर गतिविधि शाम 3.50 बजे शुरू होती दिख रही है. हॉस्टल का गेट 3.58 बजे खुलता हुआ दिख रहा है, और छात्रा को 4.01 बजे बेहोशी की हालत में बाहर ले जाया जा रहा है. आधिकारिक टाइमलाइन और विजुअल सबूतों के बीच लगभग दो घंटे का यह साफ अंतर गंभीर चिंताएं पैदा करता है.

जबरन अंदर घुसने की नहीं हुई थी कोशिश

फुटेज ने पुलिस के इस पहले के दावे का भी खंडन किया है कि हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा था. इसके बजाय, इसमें कथित तौर पर एक लड़की को एक मेज पर चढ़कर ऊपर से दरवाजा खोलते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि जबरन अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं हुई थी. इससे इस बात पर और सवाल उठते हैं कि क्या कमरा अंदर से बंद था या बाहर से, क्या दूसरों को लॉकिंग सिस्टम के बारे में पता था, और क्या रात 9.30 बजे के बीच किसी ने कमरे में प्रवेश किया था. 5 जनवरी और 6 जनवरी को शाम 4 बजे. दरवाजे की कुंडी, लॉकिंग सिस्टम या हैंडल की ऊंचाई की कोई फॉरेन्सिक जांच अब तक नहीं बताई गई है.

पुलिस के रिस्पॉन्स में देरी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. एसएचओ रोशनी कुमारी कथित तौर पर घटना के तीन दिन बाद हॉस्टल गईं, तब तक क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हो चुकी होगी. दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर दिखाया गया है कि कमरा खुलने के बाद कई लोग अंदर आए, कुछ पानी और कंबल लाए, जबकि कुछ निर्देश देते हुए दिखे. छात्र के बेहोश होने के बावजूद फुटेज में पुलिस या एंबुलेंस को तुरंत कॉल करते हुए कोई नहीं दिख रहा है.

अब एक अहम सबूत, सीसीटीवी क्लिप, एक खामोश गवाह के तौर पर देखा जा रहा है जो न सिर्फ व्यक्तिगत कामों बल्कि जांच की विश्वसनीयता को भी चुनौती देता है. इस मामले में जैसे-जैसे कार्रवाई जारी है, फुटेज ने जवाबदेही, पारदर्शिता और एक स्वतंत्र, वैज्ञानिक जांच की मांगों को और बढ़ा दिया है. लोगों का ध्यान इस बात पर टिका हुआ है कि विजुअल्स से उठे कई सवालों का निर्णायक रूप से जवाब दिया जाएगा या नहीं.