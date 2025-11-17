मुजफ्फरपुर: सड़क किनारे नवजात का शव मिलने से हड़कंप, मूंह में दबाकर ले जा रहा था कुत्ता

बिहार के मुजफ्फरपुर कि सबसे बड़ी लाइफ लाइन एसकेएमसीएच के पास में की एक हृदयविदारक घटना सामने आई. एक कुत्ता नवजात शिशु के शव को मुंह में दबाकर सड़क पर घूमता हुआ दिखा. यह दृश्य देखते ही स्थानीय लोग सन्न रह गए और इलाके में अफरा-तफरी फैल गई.

घटना पर स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अहियापुर थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है.

घटना पर क्या बोले स्थानीय लोग?

इस घटना पर आसपास के लोगों ने बताया कि कुत्ता एसकेएमसीएच की ओर से ही नवजात का शव घसीटते हुए ला रहा था. इसके बाद वह गेट नंबर तीन के पास एक दुकान के सामने स्थित झाड़ियों में जाकर शव को नोचने लगा. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के आसपास बड़ी संख्या में निजी नर्सिंग होम छोटे अस्पताल संचालित होते हैं. पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में नवजात के शव मिलने की तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिला स्वास्थ्य समिति से लेकर के पुलिस स्तर तक सिर्फ खानापूर्ति होती रही है.

वहीं लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर नवजात का शव सड़क पर कैसे पहुंचा और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. लोग स्वास्थ्य संस्थानों की लापरवाही, निगरानी व्यवस्था और प्रशासन की उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.

मामले पर अधिकारियों ने क्या बताया?

पूरे मामले में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर क्षेत्र टू मुजफ्फरपुर एसडीपीओ टाउन बिनीता सिन्हा ने बताया कि कल शाम को सड़क के पास में एक भ्रूण मिले हैं. लोगों का कहना है कि कुत्ते द्वारा भ्रूण को नोचे जा रहा है. इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर करवाई तेज कर दी है. मौके पर पहुंचकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.