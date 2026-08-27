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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल की बाढ़ से बिहार में टेंशन! CM ने किया हवाई सर्वे, बोले- लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता

नेपाल की बाढ़ से बिहार में टेंशन! CM ने किया हवाई सर्वे, बोले- लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता

नेपाल की बाढ़ के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी का हवाई सर्वे किया. अधिकारियों को राहत-बचाव के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 27 Aug 2026 01:36 PM (IST)
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नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियां बढ़ा दी हैं. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार (27 अगस्त 2026) को बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया.

हवाई सर्वेक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने संभावित बाढ़ के असर और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ राहत-बचाव और सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.

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सीमावर्ती इलाकों पर सरकार की नजर

नेपाल में बाढ़ और भारी बारिश के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है. बगहा और वाल्मीकिनगर के साथ बेतिया और मोतिहारी में नदियों के जलस्तर और आसपास के इलाकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. सरकार की कोशिश है कि अगर नेपाल की ओर से पानी का दबाव बढ़ता है तो प्रभावित इलाकों में समय रहते राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके.

अधिकारियों को पूरी तैयारी के निर्देश

सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा व्यवस्था और राहत-बचाव कार्यों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी.

नेपाल के हालात पर बिहार की नजर

नेपाल में होने वाली भारी बारिश और बाढ़ का असर बिहार की नदियों और सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता है. ऐसे में राज्य सरकार नेपाल से आने वाले पानी और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है. प्रशासन को स्थानीय स्तर पर भी सतर्क रहने और किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 27 Aug 2026 01:36 PM (IST)
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