नेपाल की बाढ़ से बिहार में टेंशन! CM ने किया हवाई सर्वे, बोले- लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता

नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियां बढ़ा दी हैं. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार (27 अगस्त 2026) को बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया.

हवाई सर्वेक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने संभावित बाढ़ के असर और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ राहत-बचाव और सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.

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सीमावर्ती इलाकों पर सरकार की नजर

नेपाल में बाढ़ और भारी बारिश के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है. बगहा और वाल्मीकिनगर के साथ बेतिया और मोतिहारी में नदियों के जलस्तर और आसपास के इलाकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. सरकार की कोशिश है कि अगर नेपाल की ओर से पानी का दबाव बढ़ता है तो प्रभावित इलाकों में समय रहते राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके.

अधिकारियों को पूरी तैयारी के निर्देश

सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा व्यवस्था और राहत-बचाव कार्यों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी.

नेपाल के हालात पर बिहार की नजर

नेपाल में होने वाली भारी बारिश और बाढ़ का असर बिहार की नदियों और सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता है. ऐसे में राज्य सरकार नेपाल से आने वाले पानी और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है. प्रशासन को स्थानीय स्तर पर भी सतर्क रहने और किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है.

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