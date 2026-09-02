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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल की तबाही से सहमे बोधगया पहुंचे पर्यटक, बोले- प्रार्थना है, फिर न आए ऐसी आपदा

नेपाल की तबाही से सहमे बोधगया पहुंचे पर्यटक, बोले- प्रार्थना है, फिर न आए ऐसी आपदा

नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद बोधगया पहुंचे नेपाली पर्यटक सहमे हुए हैं. उन्होंने भगवान बुद्ध से नेपाल की सुख-शांति और ऐसी आपदा दोबारा न आने की प्रार्थना की है.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 02 Sep 2026 11:39 AM (IST)
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नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद वहां से बोधगया पहुंचे पर्यटक अपने देश और परिवारों को लेकर चिंतित हैं. भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली पहुंचे नेपाली श्रद्धालुओं ने आपदा को भयावह बताते हुए नेपाल की सुरक्षा और जल्द राहत के लिए प्रार्थना की.

विराटनगर से बोधगया पहुंचे पर्यटक शिव नारायण ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह नेपाल के कई इलाकों में अचानक तेज बाढ़ आ गई. लोग घरों में थे और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि आपदा का मंजर बेहद डरावना था.

यह भी पढ़ें- पटना वालों सावधान! डेंगू से युवक की मौत, अगस्त में मिले 167 मरीज

परिवार की चिंता के बीच पहुंचे बोधगया

पर्यटकों ने बताया कि बोधगया आने का कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए आपदा के बावजूद वे यहां पहुंचे. हालांकि, पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को लेकर उनका डर कम नहीं हुआ है. कई लोगों की चिंता अब भी नेपाल में रह रहे अपने परिजनों को लेकर है.

भारत की मदद की सराहना

नेपाली पर्यटकों ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से नेपाल को दी जा रही सहायता का स्वागत किया. उनका कहना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में पड़ोसी देशों की मानवीय मदद प्रभावित लोगों के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राहत और बचाव कार्यों से जल्द हालात सामान्य होंगे.

बुद्ध की धरती पर एक ही प्रार्थना

विराटनगर से आई महिला पर्यटक ने कहा कि नेपाल के लोगों की सुरक्षा और आपदा से राहत के लिए वह भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रही हैं. बोधगया में दर्शन के दौरान नेपाली पर्यटकों की बातचीत में अपने देश की चिंता साफ नजर आई. उनकी एक ही कामना है- नेपाल जल्द इस संकट से उबरे और ऐसी विनाशकारी आपदा दोबारा न आए.

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Published at : 02 Sep 2026 11:39 AM (IST)
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