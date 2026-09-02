नेपाल की तबाही से सहमे बोधगया पहुंचे पर्यटक, बोले- प्रार्थना है, फिर न आए ऐसी आपदा

नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद वहां से बोधगया पहुंचे पर्यटक अपने देश और परिवारों को लेकर चिंतित हैं. भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली पहुंचे नेपाली श्रद्धालुओं ने आपदा को भयावह बताते हुए नेपाल की सुरक्षा और जल्द राहत के लिए प्रार्थना की.

विराटनगर से बोधगया पहुंचे पर्यटक शिव नारायण ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह नेपाल के कई इलाकों में अचानक तेज बाढ़ आ गई. लोग घरों में थे और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि आपदा का मंजर बेहद डरावना था.

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परिवार की चिंता के बीच पहुंचे बोधगया

पर्यटकों ने बताया कि बोधगया आने का कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए आपदा के बावजूद वे यहां पहुंचे. हालांकि, पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को लेकर उनका डर कम नहीं हुआ है. कई लोगों की चिंता अब भी नेपाल में रह रहे अपने परिजनों को लेकर है.

भारत की मदद की सराहना

नेपाली पर्यटकों ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से नेपाल को दी जा रही सहायता का स्वागत किया. उनका कहना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में पड़ोसी देशों की मानवीय मदद प्रभावित लोगों के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राहत और बचाव कार्यों से जल्द हालात सामान्य होंगे.

बुद्ध की धरती पर एक ही प्रार्थना

विराटनगर से आई महिला पर्यटक ने कहा कि नेपाल के लोगों की सुरक्षा और आपदा से राहत के लिए वह भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रही हैं. बोधगया में दर्शन के दौरान नेपाली पर्यटकों की बातचीत में अपने देश की चिंता साफ नजर आई. उनकी एक ही कामना है- नेपाल जल्द इस संकट से उबरे और ऐसी विनाशकारी आपदा दोबारा न आए.

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