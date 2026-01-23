नीट छात्रा मौत केस: परिवार बोला- मामला दबा रही SIT, नींद की दवा नहीं खरीदी गई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीट छात्रा मौत केस: परिवार बोला- मामला दबा रही SIT, नींद की दवा नहीं खरीदी गई

NEET Student Death Case: परिजनों का कहना है कि हम लोग एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

नीट छात्रा की मौत मामले की जांच में जुटी एसआईटी पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि टीम मामले को दबाने का प्रयास कर रही है. एबीपी न्यूज़ ने शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को परिजनों से बात की. इस दौरान छात्रा के पिता ने कहा कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बेटी जब भर्ती थी तो हम लोग मिलने जाते थे तो रोका जाता था. 

पिता ने कहा कि बच्ची बेहोश थी. कुछ देर के लिए होश में आई थी. पत्नी ने पूछा था उससे कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो रो रही थी. सिर हिलाकर हां बोल रही थी. शरीर में चोट था. हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे, लेकिन कमरे से बाहर कर दिया गया. हम लोगों के साथ धक्का-मुक्की की गई थी.

'हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल ने की हत्या'

उन्होंने आगे कहा कि बच्ची को जिस कपड़े में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था वह कपड़ा भी हम लोगों को नहीं मिला. आज तक नहीं दिया गया. रेप के बाद मेरी बेटी की हत्या की गई. हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल वालों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की. एसआईटी वाले मामला को दबाने में लगे हैं. हर दिन हम लोगों से पूछताछ हो रही है और जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है. जांच को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही. 

पिता ने कहा कि हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा. एसआईटी का कहना है कि घटना जहानाबाद के इसी पतियावां गांव में हुई है. एसआईटी का यह भी कहना है कि यौन हिंसा हुई नहीं है. टीम पूछती है कि फोन पर लड़की से कितनी देर बात होती थी? ममेरा भाई से कैसा रिश्ता था? एसआईटी चाह रही है कि हम लोग घबराकर जुर्म कबूल कर लें.

'मनीष को गिरफ्तार कर जेल क्यों भेजा गया?'

बातचीत के क्रम में आगे कहा कि घटना के 13 दिन के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हॉस्टल बिल्डिंग मालिक मनीष को गिरफ्तार कर सीधा जेल क्यों भेजा गया? रिमांड पर लेकर पूछताछ क्यों नहीं की गई? हम लोग एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने. 27 दिसंबर को पटना से जहानाबाद जब बेटी को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में कोई नींद, डिप्रेशन की दवा नहीं खरीदी गई. ये सब झूठी, मनगढ़ंत बातें हैं. 

आरोप लगाया गया कि शंभू हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलता था. बड़े लोगों को इस मामले में बचाने की कोशिश की जा रही है. हॉस्टल संचालक पर हम लोगों को शक है. उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है. पिता ने कहा कि बेटी कभी तनाव में नहीं रहती थी, बहुत खुश रहती थी.

Published at : 23 Jan 2026 02:45 PM (IST)
