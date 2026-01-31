हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीट छात्रा केस: 'DGP साहब दबाव बना रहे थे, कह रहे…', अब पीड़ित पक्ष के वकील का बड़ा खुलासा

नीट छात्रा केस: 'DGP साहब दबाव बना रहे थे, कह रहे…', अब पीड़ित पक्ष के वकील का बड़ा खुलासा

NEET Student Case: पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि अहम सबूत और साक्ष्य या तो नष्ट कर दिए गए या मिटा दिए गए. जिन्होंने साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, सरकार ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 31 Jan 2026 04:35 PM (IST)
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जिस नीट छात्रा की मौत हुई थी उसके पीछे अब तक की जांच में क्या कुछ आया यह पता नहीं चला है. एसआईटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया. इस बीच शनिवार (31 जनवरी, 2026) को पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडेय का बयान आया.

पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडेय ने कहा, "माता-पिता ने हमें बताया कि डीजीपी साहब दबाव बना रहे थे. कह रहे थे कि आप मान लीजिए कि रेप और हत्या नहीं यह महज आत्महत्या है. यह बात अपने आप में काफी दुखद है. एसआईटी और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर काफी गंभीर सवाल खड़े करता है. इस संबंध में जो भी कानून के तहत होगा उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं." 

'सबूत और साक्ष्य तो मिटा दिए गए'

एक सवाल के जवाब में एसके पांडेय ने कहा, "इंसाफ मिलने की पहली सीढ़ी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता है. अब सीबीआई को जिस हालात में केस सौंपा जा रहा है… कई अहम सबूत और साक्ष्य या तो नष्ट कर दिए गए या मिटा दिए गए. इंसाफ की उम्मीद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ही की जा सकती है… तो अब सीबीआई इसमें क्या कर सकती है अभी से कयास लगाना ठीक नहीं होगा. अगर सीबीआई जांच करती है और असली गुनहगार तक पहुंचती है तो हमें खुशी होगी." 

'ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे'

उन्होंने साफ कहा कि हम लोगों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई है. सीबीआई जांच के लिए सरकार की ओर से की गई अनुशंसा पर कहा कि हमें लगता है कि ये (बिहार सरकार) अपनी जिम्मेदार से भाग रहे हैं. अभी तक की जांच में जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, सरकार ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हम मांग करते हैं कि इस केस में साक्ष्यों और सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है और उसके जो दोषी अधिकारी हैं उन पर तत्काल की जाए.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 31 Jan 2026 04:34 PM (IST)
CBI BIHAR NEWS NEET Student Death Case NEET Student Death
