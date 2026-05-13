नीट पेपर लीक मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'बिहार के 40 से अधिक विधायक और…'

सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने कहा है कि जून में संसद सत्र शुरू होते ही वे पेपर लीक (Paper Leak) का मुद्दा उठाएंगे और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे. बुधवार (13 मई, 2026) को पूर्णिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान आरोप लगाया कि बिहार के 40 से अधिक विधायक और रसूखदार नेता इन (पेपर लीक करने वाले) माफिया को संरक्षण देते हैं.

पप्पू यादव ने चेतावनी दी कि अब देश के युवाओं के भविष्य के साथ और खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश में पेपर लीक की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बिहार, गुजरात और राजस्थान को पेपर लीक का गढ़ बताया.

उन्होंने कहा, "जब हम पिछला चुनाव जीते थे, तब नीट (NEET) के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा था. आज फिर वही स्थिति है. 720 में से 720 अंक पाने वाले 73 छात्र किसी चमत्कार का परिणाम नहीं बल्कि शिक्षा माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के सबूत हैं."

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'पीएम और सीएम पेपर लीक रोकने में क्यों नाकाम'

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश का मध्यम और निम्न वर्ग अपनी गाढ़ी कमाई, यहां तक कि जेवर-जमीन बेचकर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है. दो-तीन साल की मेहनत के बाद जब पेपर लीक होता है तो वह केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं बल्कि एक परिवार की उम्मीदों की हत्या है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर पीएम और सीएम पेपर लीक रोकने में क्यों नाकाम हैं?

'30 साल की जेल और फांसी का प्रावधान हो...'

पप्पू यादव ने मांग की कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ 30 साल की जेल और फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि तीन महीने के भीतर दोषियों को सजा मिले. साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा के आयोजन में सरकार का जितना पैसा खर्च हुआ है, उतना ही जुर्माना दोषियों से वसूला जाए. पूर्व में हुई सीबीआई जांचों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई.

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