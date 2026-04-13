नवादा में स्कूल वाहन बना मौत का जाल, टेंपो पलटने से 8 साल की बच्ची की मौत, 20 से ज्यादा घायल

बिहार के नवादा जिले में एक बार फिर स्कूल वाहन की लापरवाही ने मासूमों की जान ले ली. गोविंदपुर प्रखंड के कमलापुर रोड पर स्कूल पिकअप टेंपो वाहन के पलट जाने से 8 वर्षीय आयुषी कुमारी की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. आयूषी कुमारी गोविंदपुर बाजार के रहने वाले अमित कुमार की बेटी थी.

वाहन सड़क से करीब 20 फीट नीचे उतरकर चार बार पलटा, जिससे पूरा इलाका सन्न रह गया. पास में गेहूं की फसल काट रहे ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह वाहन एक निजी स्कूल का था और इसमें क्षमता से कहीं अधिक बच्चे सवार थे. सामान्यतः ऐसे वाहनों में 12 से 15 बच्चों की अनुमति होती है, लेकिन यहां 20-25 बच्चे ठुंसे हुए थे. वाहन तेज रफ्तार में चल रहा था, जो हादसे का मुख्य कारण बना. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. स्कूल संचालक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया.

स्कूल प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

इस दर्दनाक घटना ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही को एक बार फिर उजागर कर दिया है. स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है. उनका सवाल है कि जब वाहन की क्षमता सीमित है तो इतने अधिक बच्चों को सवार करने की अनुमति किसने दी? क्या ड्राइवर और स्कूल मैनेजमेंट दोनों ही सड़क सुरक्षा नियमों को ताक पर रख रहे थे?

पिछले कई वर्षों से बिहार में स्कूल वाहनों की ओवरलोडिंग और फिटनेस की कमी से जुड़े हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई न के बराबर होती है. अभिभावक पूछ रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर स्कूल सिर्फ फीस वसूलते हैं या वास्तविक जिम्मेदारी भी निभाते हैं? इस घटना ने पूरे जिले में स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग

इस हादसे के बाद स्थानीय लोग स्कूल संचालकों और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोषी ड्राइवर, स्कूल मालिक और संबंधित अधिकारियों पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर सजा दी जाए. साथ ही सभी स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच, परमिट वेरिफिकेशन और ओवरलोडिंग पर लगातार निगरानी की जानी चाहिए.

जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को तत्काल निर्देश जारी कर ऐसे वाहनों पर रोक लगानी चाहिए. अभिभावकों को भी सतर्क रहना होगा कि वे अपने बच्चों को ओवरलोडेड वाहनों में न भेजें. सड़क सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है.

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