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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNawada News: नवादा में नर्स की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव, लिव-इन पार्टनर पर लगा हत्या का आरोप

Nawada News: नवादा में नर्स की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव, लिव-इन पार्टनर पर लगा हत्या का आरोप

Nawada News In Hindi: नवादा में नर्स मनीषा का शव फंदे से मिला. परिवार ने हत्या का आरोप लगाया. लिव-इन संबंध और शरीर पर निशान से मामला संदिग्ध बना दिया है. पुलिस की जांच जारी है.

By : अमन राज | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 12:10 PM (IST)
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बिहार के नवादा जिले में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. अकबरपुर प्रखंड के बकसंडा गांव निवासी 23 वर्षीय मनीषा कुमारी का शव फांसी के फंदे में लटका मिला. परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का मामला है.

मनीषा कुमारी डेढ़ साल से नवादा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स के रूप में काम कर रही थी. परिवार को उसने बताया था कि वह चार अन्य लड़कियों के साथ रहकर नर्सिंग होम में ड्यूटी करती है. लेकिन हकीकत कुछ और ही थी. लगभग 6 महीने पहले वह नगर थाना क्षेत्र के चौधरी नगर मोहल्ले में रंजन कुमार के मकान में किराए पर रहने लगी. मकान मालिक के सामने वह मंगलसूत्र पहनती थी और खुद को शादीशुदा बताती थी, जबकि परिवार के सामने मंगलसूत्र उतार लेती थी. परिवार के किसी भी सदस्य को उसके कमरे में आने नहीं दिया जाता था.

झारखंड के युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप

मृतक के फूफा ने कहा कि मौत के बाद खुलासा हुआ कि मनीषा झारखंड के धनबाद निवासी अभिषेक पांडे के साथ रिलेशनशिप में थी. अभिषेक अक्सर धनबाद से नवादा आकर उसके साथ रहता था. दोनों मकान मालिक के सामने पति-पत्नी के रूप में रहते थे. दो महीने पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था. मकान मालिक ने कमरा खाली करने को कहा, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर रहने दिया. मनीषा की फूफा दूधी मांझी ने बताया कि परिवार को इस रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी. मौत से मात्र दो दिन पहले फूफा ने शादी के रिश्ते के लिए उसकी फोटो मांगी थी और बातचीत भी हुई थी. लड़की ने अपनी फोटो दी थी.

शरीर पर निशान, फंदे की पोजीशन संदिग्ध

शव मिलने पर परिवार हैरान रह गया. फूफा दूधी मांझी ने आरोप लगाया कि फंदे वाली रस्सी पलंग पर पूरी तरह सटी हुई थी. शरीर के हिस्सों पर चोटों के निशान थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि लड़की को पहले मारकर फंदे में लटकाया गया. कमरे से बाउंड फिक्स जो नशे की दवा भी बरामद हुई है. परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है और मनीषा घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उसके पिता धनबाद में कोलवाड़ी में काम करते हैं.

मकान मालिक का बयान

मकान मालिक रंजन कुमार ने बताया कि दोनों पति-पत्नी बताकर किराया देते थे और दोनों आधार कार्ड भी इसके प्रमाण के रूप में दिया था. पिता के नाम पर शक हुआ तो दोनों ने लव मैरिज शादी की बात कही थी. विवाद होने पर खाली करने को कहा गया था, लेकिन बाद में रहने दिया. आज मौत पर परिवार आने पर ही पता चला कि मनीषा की शादी नहीं हुई थी.

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घटना की जांच में जुटी पुलिस

नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह ने बताया कि शुरू में आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू की गई है, लेकिन परिवार के हत्या के आरोपों की भी गहन जांच की जा रही है. अभिषेक पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. यह घटना युवाओं के छिपे रिश्तों, परिवार से झूठ और सुरक्षा के सवालों को एक बार फिर उजागर करती है. परिवार न्याय की मांग कर रहा है. पुलिस की जांच पूरी होने तक यह मामला आत्महत्या या हत्या के बीच फंसा हुआ है.

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Published at : 10 Apr 2026 12:10 PM (IST)
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Crime Patna News Murder Nawada News BIHAR NEWS
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