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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादा में मधुबन जलाशय पर फिर बवाल! ग्रामीणों का पुलिस-प्रशासन से नोकझोंक

नवादा में मधुबन जलाशय पर फिर बवाल! ग्रामीणों का पुलिस-प्रशासन से नोकझोंक

नवादा के मधुबन में जलाशय निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन पर लगी धान की फसल हटाने पहुंची JCB का ग्रामीणों ने विरोध किया. प्रशासन ने समझाकर किसी तरह मामला को शांत कराया.

Written By : अमन राज |  Updated at : 03 Sep 2026 04:33 PM (IST)
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नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के मधुबन गांव में मधुबन जलाशय गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-II, पार्ट-I के निर्माण को लेकर बीते बुधवार को एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई. इसको लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों की प्रसाशन से झड़प हो रही है.

दरअसल, अधिग्रहित जमीन पर लगी धान की फसल हटाने पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने मुआवजा न मिलने का कारण बताकर विरोध कर दिया. हालांकि अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ और सुरक्षा के बीच JCB से फसल हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई.

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत मधुबन में जलाशय का निर्माण कराया जा रहा है. परियोजना के लिए करीब 151 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. अंचलाधिकारी रईस आलम के मुताबिक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

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धान की फसल हटाने पहुंची टीम तो विरोध

प्रशासन का कहना है कि पिछले करीब छह महीने से अधिग्रहित जमीन पर ग्रामीण बार-बार फसल लगा रहे हैं. बुधवार को पुलिस और प्रशासन की टीम JCB के साथ मौके पर पहुंची और धान की फसल हटाने की कार्रवाई शुरू की. इसी दौरान ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया और फसल हटाने देने से इनकार कर दिया.

समझाने के बाद शांत हुए ग्रामीण

विरोध के दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक की स्थिति बन गई. कुछ देर तक मौके पर तनाव बना रहा. इसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस बल की मौजूदगी में JCB से फसल हटाने का काम जारी रखा गया. प्रशासन का कहना है कि बार-बार फसल लगाए जाने से जलाशय का निर्माण प्रभावित हो रहा है.

मुआवजा नहीं मिलने का ग्रामीणों का आरोप

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बावजूद कई लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है. उनका आरोप है कि समस्याओं का समाधान किए बिना निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है. ग्रामीणों ने मौके के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा किए हैं. प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान किसी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया. मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है.

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Published at : 03 Sep 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Nawada News
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