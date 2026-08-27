महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने का झांसा देकर ठगी, 3 गिरफ्तार

बिहार के नवादा जिले में महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने और सेक्सवर्धक दवा उपलब्ध कराने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम कार्ड और कस्टमर डाटा बरामद किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर निवासी मोहित कुमार, तारे गांव निवासी पिंटू कुमार और वारिसलीगंज निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है. कार्रवाई एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर गठित टीम ने की है.

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सोशल मीडिया से महिलाओं का डाटा जुटाते थे

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से लोगों का मोबाइल नंबर और अन्य डाटा हासिल करते थे. इसके बाद व्हाट्सऐप के जरिए उनसे संपर्क किया जाता था. आरोपी उन्हें शारीरिक संबंध के बदले एक से दो लाख रुपये देने का झांसा देते थे. इसके लिए तरह-तरह के दावे किए जाते थे. भरोसा कायम करने के लिए आरोपियों ने AI की मदद से तैयार तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया.

AI तस्वीर भेजकर मांगते थे प्रोसेसिंग फीस

पुलिस के अनुसार, महिलाओं को झांसे में लेने के बाद आरोपियों की ओर से AI से तैयार तस्वीरें भेजी जाती थीं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे पांच से दस हजार रुपये मांगे जाते थे. महिलाओं के पैसे भेजने के बाद आरोपी उनसे संपर्क तोड़ देते थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया और उनसे कितने रकम की ठगी की गई.

ऑनलाइन लोन का भी देते थे झांसा

पुलिस की जांच में गिरोह का एक और तरीका सामने आया है. आरोपी बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस समेत दूसरी कंपनियों के नाम पर ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा भी देते थे. लोन दिलाने के नाम पर लोगों से जरूरी दस्तावेज हासिल किए जाते थे. पुलिस को आशंका है कि इन दस्तावेजों और कस्टमर डाटा का इस्तेमाल साइबर ठगी की दूसरी वारदातों में भी किया जा सकता है.

तीन जगह छापेमारी, सामान बरामद

पुलिस टीम ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एचडीएफसी बैंक, सब्जी मंडी और एसबीआई एटीएम के आसपास कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल, 16,500 रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड और कस्टमर डाटा बरामद किया है. बरामद मोबाइल और अन्य सामान की जांच की जा रही है.

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गिरोह ने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और साइबर अपराध से अर्जित रकम का लेनदेन किन खातों के जरिए किया गया.

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