Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहिलाओं को प्रेग्नेंट कराने का झांसा देकर ठगी, 3 गिरफ्तार

महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने का झांसा देकर ठगी, 3 गिरफ्तार

नवादा में महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने और दवा देने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल और डाटा बरामद किया.

Written By : अमन राज |  Updated at : 27 Aug 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के नवादा जिले में महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने और सेक्सवर्धक दवा उपलब्ध कराने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम कार्ड और कस्टमर डाटा बरामद किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर निवासी मोहित कुमार, तारे गांव निवासी पिंटू कुमार और वारिसलीगंज निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है. कार्रवाई एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर गठित टीम ने की है.

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: संकट बाकी! सम्राट सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

सोशल मीडिया से महिलाओं का डाटा जुटाते थे

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से लोगों का मोबाइल नंबर और अन्य डाटा हासिल करते थे. इसके बाद व्हाट्सऐप के जरिए उनसे संपर्क किया जाता था. आरोपी उन्हें शारीरिक संबंध के बदले एक से दो लाख रुपये देने का झांसा देते थे. इसके लिए तरह-तरह के दावे किए जाते थे. भरोसा कायम करने के लिए आरोपियों ने AI की मदद से तैयार तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया.

AI तस्वीर भेजकर मांगते थे प्रोसेसिंग फीस

पुलिस के अनुसार, महिलाओं को झांसे में लेने के बाद आरोपियों की ओर से AI से तैयार तस्वीरें भेजी जाती थीं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे पांच से दस हजार रुपये मांगे जाते थे. महिलाओं के पैसे भेजने के बाद आरोपी उनसे संपर्क तोड़ देते थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया और उनसे कितने रकम की ठगी की गई.

ऑनलाइन लोन का भी देते थे झांसा

पुलिस की जांच में गिरोह का एक और तरीका सामने आया है. आरोपी बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस समेत दूसरी कंपनियों के नाम पर ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा भी देते थे. लोन दिलाने के नाम पर लोगों से जरूरी दस्तावेज हासिल किए जाते थे. पुलिस को आशंका है कि इन दस्तावेजों और कस्टमर डाटा का इस्तेमाल साइबर ठगी की दूसरी वारदातों में भी किया जा सकता है.

तीन जगह छापेमारी, सामान बरामद

पुलिस टीम ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एचडीएफसी बैंक, सब्जी मंडी और एसबीआई एटीएम के आसपास कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल, 16,500 रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड और कस्टमर डाटा बरामद किया है. बरामद मोबाइल और अन्य सामान की जांच की जा रही है.

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गिरोह ने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और साइबर अपराध से अर्जित रकम का लेनदेन किन खातों के जरिए किया गया.

यह भी पढ़ें- शिक्षामंत्री के आवास पहुंचे TRE-4 अभ्यर्थी, बोले- परीक्षा की तैयारी करें छात्र, बढ़ाई सुरक्षा

Published at : 27 Aug 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Nawada Newsm Bihar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने का झांसा देकर ठगी, 3 गिरफ्तार
महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने का झांसा देकर ठगी, 3 गिरफ्तार
बिहार
हाजीपुर: गंगा का पानी बढ़ा, बांध पर सैकड़ों परिवार शिफ्ट
हाजीपुर: गंगा का पानी बढ़ा, बांध पर सैकड़ों परिवार शिफ्ट
बिहार
शिक्षामंत्री के आवास पहुंचे TRE-4 अभ्यर्थी, बोले- परीक्षा की तैयारी करें छात्र, बढ़ाई सुरक्षा
शिक्षामंत्री के आवास पहुंचे TRE-4 अभ्यर्थी, बोले- परीक्षा की तैयारी करें छात्र, बढ़ाई सुरक्षा
बिहार
नेपाल बाढ़: संकट बाकी! सम्राट सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
नेपाल बाढ़: संकट बाकी! सम्राट सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: भैंस एक, मालिक दो! अब होगा भारत का पहला DNA टेस्ट! कैसे मिलेगा असली मालिक? |ABPLIVE
Toxic पर Court का बड़ा आदेश, Fake और Defamatory Content पर लगेगी रोक
Computer के अंदर जिंदा दिमाग! सिंगापुर का हिला देने वाला कारनामा! |ABPLIVE
Ramayana Trolling पर Vindu Dara Singh का बड़ा बयान, बोले- Ranbir Kapoor को एक मौका दें
Jagadhatri: 😱Rudra पर छाया Kidnapping का खतरा! जासूस बनकर मैदान में उतरी Jagadhatri #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा को जयंत चौधरी की दो टूक, 'मुझे निशाना बनाए लेकिन समुदाय...'
सपा को जयंत चौधरी की दो टूक, 'मुझे निशाना बनाए लेकिन समुदाय...'
क्रिकेट
हाथ से कैसे फिसली जीत? कोलंबो टेस्ट पर शुभमन गिल की सफाई, 'हमने कोशिश की, लेकिन...'
हाथ से कैसे फिसली जीत? कोलंबो टेस्ट पर शुभमन गिल की सफाई, 'हमने कोशिश की, लेकिन...'
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
विश्व
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
टेक्नोलॉजी
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget