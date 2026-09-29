नवादा: DJ विवाद में चाकूबाजी से युवक की मौत, छठियारी की खुशियां मातम में बदलीं

बिहार के नवादा में छठियारी कार्यक्रम के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद खूनी हो गया. कादिरगंज थाना क्षेत्र के देवनपुरा गांव में सोमवार (28 सितंबर) देर रात हुई चाकूबाजी में तीन भाई घायल हो गए. मंगलवार (29 सितंबर) को इलाज के दौरान करीब 25 वर्षीय संदीप कुमार की मौत हो गई. उसके दो भाई प्रदीप कुमार और सूरज कुमार गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

बताया गया कि गांव में प्रदीप कुमार की बेटी के छठियारी का कार्यक्रम चल रहा था. परिवार और रिश्तेदार खुशी मना रहे थे. इसी दौरान नवादा से भगिना श्याम समेत करीब पांच लोग वहां पहुंचे. डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया. परिजनों के मुताबिक, संदीप ने पहले भोजन कर लेने के बाद गाना बजाने की बात कही थी.

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कहासुनी के बाद चाकू से हमला

परिजनों का आरोप है कि गाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इसी दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर चाकू निकालकर तीन भाइयों पर हमला कर दिया. इसमें संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि प्रदीप और सूरज को भी चोटें आईं.

इलाज के दौरान संदीप की मौत

हमले के बाद परिजन घायलों को इलाज के लिए ले गए, लेकिन संदीप की इलाज के दौरान मौत हो गई. प्रदीप और सूरज को बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है. मृतक के चाचा सीताराम मांझी ने आरोप लगाया कि भगिना श्याम समेत पांच लोगों ने अचानक चाकू से हमला किया.

पांच लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ

घटना की सूचना मिलते ही कादिरगंज थाना पुलिस गांव पहुंची. पुलिस ने भागना श्याम समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस विवाद की शुरुआत और चाकूबाजी के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. घटना के बाद देवनपुरा गांव में मातम का माहौल है. जिस घर में बच्ची के छठियारी की खुशी मनाई जा रही थी, वहां अब संदीप की मौत से परिवार में कोहराम मचा है.

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