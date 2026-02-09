'यह पता लगाइए कि आकाश भाटी कौन है?' अनुष्का से रिलेशनशिप का दावा खारिज करते हुए बोले तेज प्रताप

पूर्व बिहार मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के अलग रह रहे बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है उनके हाल के बयान जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव और अपने रिश्तों के बारे में बड़ा खुलासा किया है.

साथ ही सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहें जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें एक बेटी का आशिर्वाद मिला है इस पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इन सभी बातों को उन्होंने कहा कि न तो उनकी कोई बेटी है और न ही अनुष्का यादव नाम की किसी महिला से उनका कोई संबंध है.

सोशल मीडिया दावे और तेज प्रताप का खंडन

तेज प्रताप यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह जानबूझकर फैलाई गई है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके. उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले भी उन्हें एक महिला से झूठे तौर पर जोड़ा गया था, जिसके चलते उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया.

अब उसी महिला को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उसने उनके बच्चे को जन्म दिया है, जो पूरी तरह निराधार और झूठा है. तेज प्रताप ने कहा कि वह इन खबरों से बेहद मानसिक रूप से परेशान हैं और यह सब उन्हें बदनाम करने की कोशिश है.

साजिश का आरोप और ‘जयचंदों’ के नाम

तेज प्रताप यादव ने कई नेताओं और व्यक्तियों के नाम लेकर उन पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने आरजेडी सांसद संजय यादव, विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह, पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव और मुकेश रौशन के साथ-साथ तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त रमीज को ‘जयचंद’ बताया.

तेज प्रताप ने कहा कि यही लोग मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब किसी तरह का सस्पेंस नहीं है और जिन लोगों पर वह आरोप लगा रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं.

VIDEO | Rejecting talks that he has been blessed with a daughter, National President of Janshakti Janta Dal Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) says, "I reject this completely, a controversy was created, Akash Bhati will be revealing the truth... They are trying to defame me... I will… pic.twitter.com/PDC0tSRnAM — Press Trust of India (@PTI_News) February 8, 2026

कानूनी कार्रवाई और जांच की मांग

तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह इन सभी ‘जयचंदों’ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिनमें राज्यसभा सांसद और विधान परिषद के सदस्य भी शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि यह पूरी कहानी मुकेश रौशन और अन्य लोगों ने मिलकर गढ़ी है.

तेज प्रताप ने यह भी कहा कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि आकाश भाटी कौन है और उस महिला से उसका क्या संबंध है. उन्होंने दोहराया कि उनके और उस महिला के बीच किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है और अदालत में जाकर वह अपनी बात रखेंगे.