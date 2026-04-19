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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नालंदा में शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, घटना के बाद आरोपी फरार

बिहार: नालंदा में शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, घटना के बाद आरोपी फरार

Nalanda News In Hindi: नालंदा में शराबी पति ने पत्नी की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी. आरोपी हाल ही में जेल से छूटा था और अब घटना के बाद से फरार है. पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Apr 2026 11:22 AM (IST)
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बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना रविवार (19 अप्रैल) को सुबह सामने आई है. जहां एक हैवान पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि घटना बीती रात की है, आरोपी पति शराब के नशे में पूरी तरह धुत था और इसी हालत में उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी थी.

मारपीट इतनी बर्बर थी कि महिला के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, हड्डियां तक टूट गईं और शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा था. घटना के दौरान महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, महिला की मौत की खबर मिलते ही उसके मायके पक्ष में कोहराम मच गया. मृतक महिला के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2020 में नूरसराय थाना क्षेत्र के पारसी गांव निवासी राकेश सिंह उर्फ कारू सिंह के पुत्र मनीष कुमार उर्फ सूरजभान के साथ धूमधाम से की गई थी. शादी के बाद से ही दामाद का व्यवहार ठीक नहीं था. वह कोई काम-धंधा नहीं करता था और गांव में गलत छवि के लिए जाना जाता था. परिजनों ने बताया कि आरोपी पति का आपराधिक इतिहास भी रहा है, वह छेड़खानी के एक मामले में पिछले सात महीने से जेल में बंद था और करीब दस दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था.

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शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था आरोपी

साथ ही, जेल से निकलने के बाद से ही वह अपनी पत्नी से पैसों की मांग करता था और अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है. वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ही जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

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Published at : 19 Apr 2026 11:22 AM (IST)
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