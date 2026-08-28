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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसदर अस्पताल से बंदी ‘फरार’, पत्रकार का मोबाइल छीना; मचा हड़कंप!

सदर अस्पताल से बंदी ‘फरार’, पत्रकार का मोबाइल छीना; मचा हड़कंप!

नालंदा सदर अस्पताल से बंदी के कथित फरार होने पर होमगार्ड ने पीछा कर उसे पकड़ा. पत्रकार ने उत्पादकर्मियों पर मोबाइल छीनकर फुटेज डिलीट कराने का आरोप लगाया है.

Written By : अमृतेश कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 28 Aug 2026 12:19 PM (IST)
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बिहार के नालंदा सदर अस्पताल परिसर में गुरुवार को बंदी के कथित तौर पर उत्पाद विभाग की अभिरक्षा से निकल जाने का मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि शराब बरामदगी के मामले में पकड़े गए प्रिंस कुमार को स्वास्थ्य जांच के लिए उत्पाद विभाग की टीम अस्पताल लेकर पहुंची थी. इसी दौरान वह कथित तौर पर कर्मियों की नजर से बचकर अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया. उसे भागते देखकर अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवान ने बाइक से पीछा किया और डीएम-एसपी आवास मार्ग के पास पकड़ लिया.

हालांकि, उत्पाद अधीक्षक ने बंदी के फरार होने की घटना से इनकार किया है. इस बीच, घटना की कवरेज करने पहुंचे एबीपी न्यूज के पत्रकार अमृतेश कुमार ने उत्पाद विभाग के कर्मियों पर मोबाइल छीनने और वीडियो फुटेज डिलीट कराने का गंभीर आरोप लगाया है.

168 लीटर बीयर और 105 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था युवक

उत्पाद विभाग के अनुसार, हरनौत थाना क्षेत्र निवासी प्रिंस कुमार को 168 लीटर बीयर और 105 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया था. स्वास्थ्य जांच के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया था. पत्रकार अमृतेश कुमार का दावा है कि अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के दौरान बंदी अचानक बाहर निकल गया और डीएम-एसपी आवास की ओर भागने लगा. उसे भागते देखकर वहां तैनात होमगार्ड जवान ने बाइक से पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया. बाद में उसे उत्पाद विभाग के कर्मियों के हवाले कर दिया गया.

पत्रकार का आरोप- मोबाइल छीनकर डिलीट कराए वीडियो

घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे पत्रकार अमृतेश कुमार ने आरोप लगाया कि इससे नाराज उत्पाद विभाग के कर्मियों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया. आरोप के मुताबिक, गाली-गलौज करते हुए मोबाइल का स्क्रीन लॉक खुलवाया गया और उसमें मौजूद कुछ वीडियो फुटेज जबरन डिलीट करा दिए गए. पत्रकार के अनुसार, मोबाइल वापस नहीं मिलने पर वह उत्पाद विभाग के वाहन के आगे खड़े हो गए. इसी दौरान अन्य पत्रकार भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उनका मोबाइल वापस किया गया.

उत्पाद अधीक्षक ने कहा- बंदी फरार नहीं हुआ

दूसरी ओर, उत्पाद अधीक्षक ने बंदी के फरार होने की बात से साफ इनकार किया है. उनका कहना है कि प्रिंस कुमार को शराब के मामले में पकड़ा गया था और स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल लाया गया था. विभाग के अनुसार, बंदी के फरार होने जैसी कोई घटना नहीं हुई. ऐसे में दोनों पक्षों के दावों के बीच मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. पत्रकार ने अस्पताल परिसर और आसपास की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है.

SP और DM तक पहुंचा मामला, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा

पत्रकार अमृतेश कुमार ने पूरे मामले की जानकारी नालंदा के पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और जिलाधिकारी को दी है. उन्होंने बंदी के पकड़े जाने का वीडियो भी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया है. अधिकारियों की ओर से जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी और फुटेज डिलीट कराने के आरोप को लेकर स्थानीय पत्रकारों में भी नाराजगी है. अब सीसीटीवी फुटेज, उपलब्ध वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बंदी वास्तव में अस्पताल से बाहर निकला था या नहीं और पत्रकार के मोबाइल के साथ क्या हुआ.

Published at : 28 Aug 2026 12:19 PM (IST)
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