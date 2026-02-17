बिहार: नालंदा में 3 चचेरे भाइयों की मौत, तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई कार

नालंदा में मंगलवार (17 फरवरी, 2026) की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में तीन चचेरे भाइयों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना एकंगरसराय-जहानाबाद मुख्य मार्ग पर कठार पुल के पास की है. सभी युवक कार में सावर थे और एक तिलक समारोह से लौट रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया.

हादसे में घायल एक युवक की हालत गंभीर

मृतकों की पहचान जहानाबाद जिले के टेनी बीघा गांव निवासी विनय शंकर के 21 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार, दिलीप कुमार के 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार और उदय कुमार के 18 वर्षीय पुत्र उदय कुमार के रूप में हुई है. ये तीनों आपस में चचेरे भाई थे. घायल युवक सूरज कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच (पटना) रेफर किया गया है.

…और डिवाइडर से जा टकराई कार

परिजनों के अनुसार, सभी युवक मसौढ़ी में एक दोस्त की बहन के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. समारोह के बाद वे एकंगरसराय के भातू बीघा गांव से मंगलवार की सुबह अपने घर लौट रहे थे इसी दौरान कठार पुल के समीप यह घटना हो गई. चालक ने कार से अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी पुल के डिवाइडर से जा टकराई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. अंदर बैठे चार युवकों में से तीन की मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोग पहुंचे. सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची. युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां तीन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. तेल्हाड़ा थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. उधर हादसे के बाद मृतकों के यहां कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

