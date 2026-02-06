हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेंगलुरु के 4 पर्यटकों की बिहार में हत्या की गई? सबके हाथ बंधे थे, एक ही परिवार के थे सभी

बेंगलुरु के 4 पर्यटकों की बिहार में हत्या की गई? सबके हाथ बंधे थे, एक ही परिवार के थे सभी

Nalanda News: हत्या का सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सबके हाथ बंधे थे. तीन महिलाओं को छोड़कर एक जो पुरुष था उसके मुंह पर सेलोटेप चिपका हुआ था.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 07:57 PM (IST)
नालंदा के दिगंबर जैन धर्मशाला के एक कमरे से शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) को चार पर्यटकों (तीन महिलाएं और एक पुरुष) का शव मिला था. सबकी पहचान हो गई है. ये सभी एक ही परिवार के थे. रिश्ता मां और बेटा-बेटी का था. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. इसके साथ ही दो सदस्यीय जांच दल को बेंगलुरु भेजा जा रहा है. 

यह हत्या है या आत्महत्या इस पर भी पुलिस ने साफ नहीं किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी की जाएगी. 

क्यों जताई जा रही है हत्या की आशंका?

दूसरी ओर हत्या का सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सबके हाथ बंधे थे. तीन महिलाओं को छोड़कर एक जो पुरुष था उसके मुंह पर सेलोटेप चिपका हुआ था. ये सभी शव छत के सहारे लटके हुए थे. दूसरी ओर कमरा भले अंदर से बंद था लेकिन कोई चाहे तो चाभी के माध्यम से बाहर से बंद कर सकता है या खोल सकता है, इसलिए हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद बहुत कुछ साफ होगा.

कमरे से मिले एक लाख 18 हजार नकद

पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, राजगीर थानाध्यक्ष को शुक्रवार की सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर सूचना मिली कि दिगंबर जैन धर्मशाला में चार जैन तीर्थ यात्री रुके थे. वह कमरे में पिछले तीन दिन से बंद हैं और बदबू आ रही है. इसके बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची. कमरा जीआर प्रसाद के नाम से बुक था. कमरे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और एक लाख 18 हजार रुपये नकद मिले. पुलिस की ओर से बताया गया कि मृतकों के सामान में जांच के दौरान काफी मात्रा (25 पत्ता) में नींद की दवा मिली है. 

  • मृतकों की हुई पहचान
  • जीआर सुमंगला, उम्र- 78 साल (पति- रत्नबाला राजु जीएन)
  • शिल्पा जीआर, उम्र- 48 साल (पिता- रत्नबाला राजु जीएन)
  • श्रुथा जीबी, उम्र- 43 साल (पिता- रत्नबाला राजु जीएन)
  • जीआर नागा प्रसाद, उम्र- 50 साल (पिता- रत्नबाला राजु जीएन)

फिलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है. दिगंबर जैन धर्मशाला की ओर से आवेदन पुलिस को मिला है. धर्मशाला में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. नालंदा की पुलिस ने कर्नाटक की पुलिस से संपर्क कर इनके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है.

Published at : 06 Feb 2026 07:55 PM (IST)
