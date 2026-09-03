नालंदा में पुल टूटा, डायवर्जन भी डूबा... 40km का चक्कर लगाने को मजबूर ग्रामीण

नालंदा में बिहार शरीफ प्रखंड के मानपुर स्थित दरियापुर गांव के पास सकरी नदी पर बना पुल करीब तीन महीने से क्षतिग्रस्त है. पुल पर वाहनों की आवाजाही पहले ही बंद थी. लोगों की परेशानी कम करने के लिए प्रशासन ने नदी में अस्थायी छिलका यानी डायवर्जन बनाया था, लेकिन अब नदी का पानी बढ़ने से वह भी बुधवार (2 सितंबर 2026) को पूरी तरह डूब गया. ऐसे में ग्रामीणों के लिए यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है.

ग्रामीणों की मानें तो पहले इसी रास्ते से शहर का सफर करीब चार किलोमीटर में पूरा हो जाता था. अब डायवर्जन डूबने के बाद लोगों को करीब 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है. इससे रोजमर्रा के काम, स्कूल, बाजार और जरूरी सेवाओं के लिए आने-जाने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार में आवारा पशुओं पर लगेगी लगाम! होगा नसबंदी-टीकाकरण

पुल के बाद डायवर्जन भी पानी में

दरियापुर के पास सकरी नदी पर बना पुल बिहार शरीफ और आसपास के कई इलाकों को जोड़ता है. पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से वाहनों की आवाजाही रोक दी थी. ग्रामीणों के लिए पैदल आने-जाने की व्यवस्था थी और बाद में अस्थायी डायवर्जन बनाया गया. अब जलस्तर बढ़ने से वह भी डूब गया. साथ ही नदी का जलस्तर गुरुवार (3 सितंबर 2026) को भी लगातार बढ़ रहा है.

ग्रामीण बोले- मरम्मत में लगाते पैसा

ग्रामीणों का कहना है कि डायवर्जन बनाने में खर्च किए गए पैसे को अगर पुल की मरम्मत में लगाया जाता तो शायद अब तक आवागमन शुरू हो गया होता. लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने की मांग की है. उनका कहना है कि लंबे समय तक रास्ता बंद रहने से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हो रहा है.

पुलिस तैनात, बाढ़ का भी खतरा

पुल की स्थिति को देखते हुए मानपुर थाना पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है. पुलिस लोगों को पानी के बीच से पुल पार करने से रोक रही है. ग्रामीणों के मुताबिक सकरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. पानी और बढ़ा तो आसपास के गांवों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है. खेतों में लगी सैकड़ों बीघा फसल पर भी संकट मंडरा रहा है.

यह भी पढ़ें- पटना के मनेर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से पानी ऊपर