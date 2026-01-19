मुजफ्फरपुर: महिला और 3 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन, मृतका का प्रेमी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने क्षेत्र में बीते दिनों महिला और तीन बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने मामले में आमोद कुमार को उसके ही गांव मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव से पकड़ा है. पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या के पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है.



दरअसल, जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक कृष्ण मोहन के द्वारा 12 जनवरी को पत्नी ममता और तीन बच्चों के लापता होने की दर्ज को कराई गई थी. मामले 15 जनवरी को दर्दनाक मोड़ ले लिया, जब चंदवारा पुल के समीप बूढ़ी गंडक नदी से ममता देवी और उसके तीनों बच्चों का शव बरामद किया गया.

पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम संबंध की बात आई सामने

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी के गठित विशेष टीम ने जांच को तेज कर दी है. अब तक की जांच में यह सामने आया है कि ममता देवी का आमोद नामक युवक के साथ में लंबे समय से करीबी संबंध था. दोनों के बीच मोबाइल पर लगातार बातचीत होती थी.

पुलिस ने मृतका के प्रेमी को पकड़ा

इस दौरान में वह साथ की कई तस्वीरें भी इस रिश्ते की पुष्टि करती हैं. जिसके बाद इस मामले में मृतका के पति के बयान पर जांच और अनुसंधान के दौरान में आमोद कुमार को मीनापुर थाना क्षेत्र इलाके के मधुबनी गांव घर से उसे पकड़ा गया है. पूछताछ के दौरान में आमोद कुमार ने स्वीकार किया है कि ममता के लापता होने के अगले दिन मृतका के पति से उसकी बातचीत की थी.

हत्या या आत्महत्या की पुलिस कर रही जांच

पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं आमोद ने ममता को धोखा तो नहीं दिया, या फिर उसे रास्ते से हटाने की कोई साजिश रची को गई हो. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पूरा यह मामला सामूहिक आत्महत्या का है या फिर हत्या का. पुलिस के अनुसार अब इस रहस्य से पर्दा विसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उठ पाएगा. इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस टीम लगी हुई है.



सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया है कि घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जांच के दौरान में यह पाया कि मीनापुर थाना क्षेत्र इलाके का आमोद कुमार ने महिला को रखा था. हालांकि उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाने की बात को स्वीकार नहीं किया गया है. मामले में सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है. इस मामले में संलिप्त कोई दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.