मुजफ्फरपुर: मनोज हत्याकांड का खुलासा, पत्नी गिरफ्तार, सामने आई मर्डर की पूरी कहानी

बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को पान दुकान मनोज कुमार की चाकू गोदकर हत्या की गई थी. इस कांड का बीते बुधवार (04 फरवरी, 2026) को पुलिस ने खुलासा कर दिया. प्रेम-प्रसंग में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में मनोज कुमार की पत्नी नीशु कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. महिला का प्रेमी और उसका भाई (मनोज का साला) फरार है.

अवैध संबंध में कराया गया मर्डर

बताया जाता है कि मनोज कुमार की पत्नी नीशु कुमारी की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक पिंटू से हुई थी. पिंटू पड़ोस का ही रहने वाला था. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर प्यार हो गया. जब पति को इसके बारे में पता चला तो विवाद भी हुआ. मंगलवार की सुबह भी इसको लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद नीशु घर छोड़कर रामबाग स्थित अपनी बहन के घर चली गई.

प्लान कर बुलाया… फिर कर दी गई हत्या

उसी दिन मनोज के मोबाइल पर एक फोटो आया, जिसमें उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ नजर आ रही थी. मंगलवार की देर शाम मनोज को कॉल आया और जिसमें कहा गया कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ है. इसके बाद मनोज को प्लान करके बुलाया गया. जब वह गया तो माखन साह चौक से गोला रोड के बीच उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मनोज की मां ने पहले ही नीशु पर हत्या की आशंका जताई थी जिसके आधार पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

पुलिस के मुताबिक इस घटना को अंजाम प्रेमी पिंटू और महिला के भाई ने दिया है. टाउन एसडीपीओ-1 सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक मनोज कुमार की मां के फर्द बयान के अलावा सोशल मीडिया चैट, फोटो और कॉल डिटेल के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि इस हत्या का कारण इंस्टाग्राम और प्रेम-प्रसंग है. पत्नी नीशु कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. उसके प्रेमी और उसके भाई को भी आरोपी बनाया गया है. दोनों अभी फरार हैं. छापेमारी की जा रही है.