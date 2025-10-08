मुजफ्फरपुर: 7 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या, मामूली विवाद में दोस्त ने ही किया चाकू से हमला

बिहार के मुजफ्फरपुर में दो बच्चों के बीच मामूली झगड़े में विवाद इतना बढ़ गया कि एक की जान चली गई. किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद 12 साल के बच्चे ने सात साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी. यह घटना मुजफ्फरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र की है. दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और किसी बात को लेकर मारपीट के बाद बात इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी में एक की जान चली गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार (07 अक्टूबर) के दिन शुभम को उसके दोस्त ने ट्यूशन से लौटने के दौरान बुलाया. जहां उसके दोस्त ने पुराने विवाद को लेकर पहले उसे नहर किनारे लेकर पहुंचा और फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई. जिस दौरान 12 वर्षीय दोस्त ने अपने सात साल के दोस्त शुभम कुमार के गले पर चाकू से हमला कर दिया.

अस्पताल में इलाज के दौरान शुभम की मौत

हमला के बाद 12 वर्षीय दोस्त वहां से फरार हो गया, जिसके बाद किसी प्रकार शुभम अपने घर पहुंचा और पूरी आपबीती अपने घर वालों को सुनाई. जिसके बाद गंभीर चोट को देखते हुए शुभम के घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां इलाज के दौरान शुभम की मौत हो गई.

शुभम के घरवालों ने जैतपुर थाना में दर्ज कराई शिकायत

मामले को लेकर शुभम के घरवालों ने जैतपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है. जिसके बाद पुलिस आगे की करवाई कर रही है. वहीं आरोपी छात्र ने कुछ दिन पहले भी एक लड़के के ऊपर चाकू से हमला किया था. हालांकि उसे लेकर किसी ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी.

इससे पहले मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी के तहत बहादुरपुर मठ के महंत की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी थी. 3 अगस्त को उनका शव गंडक नदी के किनारे से पुलिस ने बरामद किया था. शव मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी.